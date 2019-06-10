В зоопарке Вашингтона ящерица смогла оплодотворить себя сама и родила детеныша (видео)
16:10, 10 июня 2019Экология
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В ее вида это зафиксировано впервые.
В зоопарке Вашингтона ящерица смогла оплодотворить себя сама и родила детеныша
Зоопарк в Вашингтоне сообщил: их водяная агама смогла оплодотворить себя сама.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В ее вида это зафиксировано впервые.
Одинокую ящерку привезли в столичный зоопарк десять лет назад. И когда - через несколько лет - она впервые отложила яйца, зоологи были уверены - они пустые.
Упрямая агама продолжала нестись и в 2018 году из яйца вылупилась доченька.
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