К 2025 году компания Mars планирует полностью перейти на перерабатываемую и пригодную для повторного использования упаковку

Для достижения этой цели компания ведет работу в нескольких направлениях - выбор перерабатываемых упаковочных материалов, поддержка создания инфраструктуры для переработки и повышение осведомленности потребителей.

Компания Mars на своем официальном сайте объявила о намерении к 2025 году использовать для всех своих продуктов перерабатываемую или пригодную к повторному использованию упаковку. Это решение было принято, поскольку при ведении бизнеса в компании опираются на принцип “создавать сегодня мир, который мы хотим видеть завтра”.

Упаковка играет важную роль в процессах производства, дистрибуции и коммуникации с потребителем. Она защищает ингредиенты при транспортировке, сохраняет свежесть продуктов, помогает потребителям получить информацию, важную для здоровья и дифференцирует бренды. Однако, упаковка не всегда подлежит вторичной переработке, и даже если такая возможность есть, она не всегда подвергается переработке. Это означает, что упаковка может стать мусором и оказаться на свалках или даже попасть в океаны.

Чтобы достичь к 2025 году 100% переработки упаковки своих продуктов, компания Mars сфокусируется на трех взаимосвязанных областях: