К 2025 году компания Mars планирует полностью перейти на перерабатываемую и пригодную для повторного использования упаковку
Компания Mars на своем официальном сайте объявила о намерении к 2025 году использовать для всех своих продуктов перерабатываемую или пригодную к повторному использованию упаковку. Это решение было принято, поскольку при ведении бизнеса в компании опираются на принцип “создавать сегодня мир, который мы хотим видеть завтра”.
Упаковка играет важную роль в процессах производства, дистрибуции и коммуникации с потребителем. Она защищает ингредиенты при транспортировке, сохраняет свежесть продуктов, помогает потребителям получить информацию, важную для здоровья и дифференцирует бренды. Однако, упаковка не всегда подлежит вторичной переработке, и даже если такая возможность есть, она не всегда подвергается переработке. Это означает, что упаковка может стать мусором и оказаться на свалках или даже попасть в океаны.
Чтобы достичь к 2025 году 100% переработки упаковки своих продуктов, компания Mars сфокусируется на трех взаимосвязанных областях:
- Материалы и дизайн - все материалы будут рассматриваться через призму вторичной переработки, уменьшения количества упаковки, увеличения содержания материалов на основе целлюлозы и бумаги, без ущерба для безопасности или защиты продуктов питания.
- Инфраструктура переработки - поддержка инициатив, которые развивают сбор и переработку упаковки, выявление и поддержка новых технологий, которые увеличивают количество перерабатываемых упаковочных материалов. В Европе Mars активно выступает за более прозрачную ответственность производителя за обеспечение сбора и переработки упаковки.
- Поведение потребителей - как производитель, компания Mars понимает свою ответственность за использование перерабатываемых упаковочных материалов, и за информирование потребителей о возможностях для сдачи упаковки на переработку. Для этого компания проводит образовательные кампании в сотрудничестве с неправительственными организациями, правительствами и другими партнерами.