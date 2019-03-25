Дикий кот устроил погром в столичной посудной лавке
Магазин посуды на улице Семьи Сосниных в Киеве понес убытки из-за пробравшегося в помещение дикого кота. Сотрудники магазина не смогли поймать животное и вызвали спасателей.
Об этом сообщается в Facebook киевской «Команды спасения животных».
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«На улице Семьи Сосниных в магазин посуды забежал дикий кот, забрался на полки с посудой и при попытках сотрудников магазина прогнать его, быстро перемещался, сбрасывая на пол и разбивая все, что стояло на полках. После безуспешных попыток отлова сотрудники покинули магазин, и кот замер на полке», - говорится в сообщении.
Отмечается, что при появлении в дверях человека кот снова начинал бегать по полкам и увеличивать убытки.
«Продавцы обратились в Команду спасения животных. Спасателю удалось незаметно подползти к коту, снять с полки, на которой он сидел, все бьющиеся предметы, после чего кот был успешно отловлен и возвращен в место обитания», - сообщили волонтеры.
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