Дикий кот устроил погром в столичной посудной лавке

После безуспешных попыток поймать кота сотрудники покинули магазин и обратились к спасателям.

Магазин посуды на улице Семьи Сосниных в Киеве понес убытки из-за пробравшегося в помещение дикого кота. Сотрудники магазина не смогли поймать животное и вызвали спасателей.

Об этом сообщается в Facebook киевской «Команды спасения животных».

Читайте такжеВ Кропивницком почти две недели спасали кота, который застрял в вентиляции (видео)

«На улице Семьи Сосниных в магазин посуды забежал дикий кот, забрался на полки с посудой и при попытках сотрудников магазина прогнать его, быстро перемещался, сбрасывая на пол и разбивая все, что стояло на полках. После безуспешных попыток отлова сотрудники покинули магазин, и кот замер на полке», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при появлении в дверях человека кот снова начинал бегать по полкам и увеличивать убытки.

«Продавцы обратились в Команду спасения животных. Спасателю удалось незаметно подползти к коту, снять с полки, на которой он сидел, все бьющиеся предметы, после чего кот был успешно отловлен и возвращен в место обитания», - сообщили волонтеры.

Ранее сообщалось, что в Харькове в службе такси работает необычная пара водителей - рыжий котик Чай и его хозяин Александр.