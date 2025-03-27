Экстрасенс предупредил о последствиях опасной политики США.

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", предупредил о последствиях "неправильного управления" экономикой США президентом Дональдом Трампом, передает Daily Mail.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

По словам провидца, американский лидер, скорее всего, создаст "глобальную экономическую нестабильность". Как заявил Саломе, решения Трампа могут спровоцировать сейсмические изменения в международном порядке, заставив создавать новые альянсы, чтобы бросить вызов американскому влиянию. Все это ослабит позиции США в долгосрочной перспективе, пророчит экстрасенс.

"С момента вступления в должность Трамп наладил более тесные связи с технологическими гигантами, включая Илона Маска (Tesla/SpaceX), Тима Кука (Apple) и лидеров Microsoft и Amazon. Правительство приняло более гибкий подход к регулированию, ускорив разработку искусственного интеллекта и гарантируя, что крупные технологические компании будут работать с меньшим количеством правовых ограничений", - сказал экстрасенс.

Он добавил, что данное партнерство еще больше усиливает влияние этих корпораций на мировой арене:

"Apple, например, уже превосходит ВВП таких стран, как Германия, что усиливает экономическое влияние Соединенных Штатов. Однако эта стратегия не лишена рисков. Европейский союз изо всех сил пытается навязать строгие правила искусственному интеллекту, в то время как Китай продолжает активно инвестировать в технологии, чтобы соперничать с американским доминированием".

В итоге, как предупредил Саломе, это усиление Кремниевой долины может вызвать глобальную реакцию. По словам экстрасенса, другие страны будут искать способы ограничить влияние американских крупных технологических компаний либо посредством регулирования, либо путем поощрения создания местных альтернатив.

Кроме того, экстрасенс предсказал, что неконтролируемое развитие ИИ также может привести к неожиданным последствиям, затрагивающим как экономику, так и мировую политику.

Отдельно Саломе коснулся темы изменения политики США в энергетической сфере, которые вызывают растущее напряжение в системе.

Также экстрасенс отметил опасную политическую стратегию Трампа - усиливать националистический и консервативный нарратив, часто поляризуя общество атаками на меньшинства и иммигрантов. По его словам, эта растущая поляризация может привести к крупным протестам и социальной нестабильности.

Напомним, ранее "живой Нострадамус" предупредил человечество о новом глобальном риске, цитируя древние писания.

Вас также могут заинтересовать новости: