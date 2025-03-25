Эдгар Кейси умер в год окончания Второй мировой войны, но оставил после себя множество предсказаний.

Эдгар Кейси был человеком многих талантов — мистикумом, медиумом, целителем и экстрасенсом — и, как считается, предсказал несколько крупных мировых событий, пишет Daily Mail.

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Прозванный "Спящим Пророком", Кейси родился в 1877 году в городе Хопкинсвилл, штат Кентукки. Самопровозглашённый целитель и экстрасенс получил свой причудливый псевдоним еще в детстве, когда запоминал учебные пособия, несмотря на то, что был практически неграмотным.

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Позже он предсказал ряд исторических событий, включая Вторую мировую войну и крах фондового рынка в 1929 году, "с поразительной точностью". Он получил международное признание за свои способности, прежде чем скончался в 1945 году в возрасте 67 лет.

С раннего возраста Кейси утверждал, что видел ангельское видение крылатой фигуры, которая давала ему советы. Он также говорил, что может видеть и общаться со своим покойным дедом, а еще часто утверждал, что играет с "воображаемыми друзьями", которые на самом деле были духами.

Его способности впервые проявились в детстве, когда отец учил его правописанию. В разгар урока "крылатая фигура велела мальчику заснуть". Кейси так и сделал – положил голову на учебник, а когда проснулся на следующее утро, полностью запомнил всю информацию из книги. Он продолжил использовать этот метод и к 1892 году стал лучшим учеником в своем классе.

Кейси совершенствовал свои способности и использовал их для диагностики и лечения людей, находясь в состоянии транса. Это сделало его целителем-натуропатом, несмотря на отсутствие медицинского образования.

В 1892 году он даже правильно диагностировал себя после травмы позвоночника, полученной при ударе бейсбольным мячом, и назначил себе соответствующее лечение.

Многие его медицинские рекомендации, как сообщается, подтвердились современными исследованиями: он советовал спать достаточное количество времени, готовить на оливковом масле, заниматься физическими упражнениями и пить много воды для долгой и здоровой жизни.

Самые известные и точные предсказания

Кейси впервые привлек внимание общественности, когда в 1900 году потерял голос из-за паралича голосовых связок, но мог говорить во время гипноза. За свою жизнь он дал более 14 000 документированных предсказаний.

Среди его клиентов были знаменитости, такие как Гарри Гудини, Томас Эдисон, Вудро Вильсон и даже Мэрилин Монро.

Крах фондового рынка 1929 года

Кейси дважды предсказал обвал фондового рынка 1929 года. Первый раз он сделал это в феврале 1925 года, а второй – за шесть месяцев до катастрофы, в марте 1929 года.

Вторая мировая война

В 1935 году он предсказал ход Второй мировой войны, описав беспрецедентный союз между Германией, Австрией и Японией.

Атлантида

Кейси также сделал знаменитое предсказание о затерянной Атлантиде, сказав, что ее найдут около острова Бимини в 1968 или 1969 году.

В сентябре 1968 года группа подводных археологов действительно обнаружила у берегов Бимини необычное скопление каменных образований, хотя дискуссии о существовании Атлантиды продолжаются до сих пор.

Пророчества, которым еще предстоит сбыться

Несмотря на свою смерть в 1945 году, Кейси оставил несколько предсказаний, которые могут сбыться в будущем.

Долголетие

Он предсказал, что люди будут жить все дольше благодаря развитию науки и медицины.

Конфликты на Ближнем Востоке

Кейси говорил о возможных конфликтах в Персидском заливе, отмечая: "Разногласия возникнут в этот период. Следите за ними в районе Дэвис-Стрейт, в попытках сохранить жизненно важные маршруты. Будьте внимательны к событиям в Ливии и Египте, в Анкаре и Сирии, в районах к северу от Австралии, в Индийском океане и Персидском заливе"

Секреты Атлантиды

Кейси утверждал, что атланты знали о скорой гибели своей цивилизации и спрятали три идентичные хранилища знаний в разных уголках мира: в Бимини (один из 32 районов Багамских островов), Египте и Юкатане (полуостров в Центральной Америке).

Некоторые его последователи верят, что "Зал записей" Атлантиды будет найден в будущем.

Другие интересные предсказания

Ранее УНИАН сообщал, что "путешественник во времени" Элвис Томпсон сделал леденящие душу предсказания на 2025 год. В начале года он опубликовал в Instagram видео, в котором рассказал о пяти ключевых событиях, которые, по его словам, произойдут в этом году и изменят мир

Кроме того, "живой Нострадамус" тоже сделал новое предсказание. Оно касается миллиардера Илона Маска и вероятной связи с инопланетной жизнью уже в недалеком будущем.

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