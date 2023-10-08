Сейчас ей 31, но травмы детства до сих пор не дают женщине спокойно жить.

Женщина "скрывала свою настоящую фамилию" после того, как учитель публично высмеивал ее.

Как сообщает Mirror, сейчас женщине 31 год, но она до сих пор травмирована болезненным опытом детства. Во всем виновата ее необыкновенно длинная фамилия. В какой-то момент ее начали травить в школе и в обществе, длинная фамилия не умещалась в графу официальных документов.

На протяжении многих лет женщина защищала свою фамилию, а потом начала ее скрывать. Вместо него она называла свое "отчество".

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"Я работаю в отделе продаж и точно знаю, что если бы один из моих клиентов знал мою юридическую фамилию, они бы, вероятно, не решались, хотят ли они работать со мной. Я знаю, что это невежество, но просто делает мою жизнь в десять раз легче", - сказала женщина.

Мать не поддерживает выбор дочери, полагая, что она "отрекается от своего рода" и пытается "скрыть", кем она является на самом деле.

"Она сказала, что я скрываю, кто я есть на самом деле, притворяюсь кем-то, кем я не являюсь, и начала говорить о том, что мне нужна помощь психолога. Я положила трубку. Мы зашли в тупик, и она сказала, что если я когда-нибудь выйду замуж и сменю фамилию, она никогда мне не простит", - говорит женщина.

Комментируя ее пост, один пользователь сказал: "Вы взрослая и можете иметь любое имя и фамилию, которые вы выберете".

Другой пользователь добавил: "Если люди совершают физическое и психическое насилие над вами из-за фамилии, я бы попытался изменить ее юридически. Но если серьезно, вы можете почитать свой род в других случаях, фамилия - это лишь временное слово".

Напомним, популярные детские имена зависят от того, о чем люди говорят в определенный год: многие родители предпочитают называть своих детей в честь вымышленных персонажей, которые повлияли на их жизнь, или даже черпают вдохновение из имен, которые знаменитости дали своим детям. В последнее время необычное имя для мальчика приобрело популярность. Как назвать сына в 2023 году - читайте в материале.

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