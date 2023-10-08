В 2023 году появились некоторые тенденции, которых никто не ожидал.

Популярные детские имена зависят от того, о чем люди говорят в конкретный год: многие родители решают назвать своих детей в честь вымышленных персонажей, которые оказали влияние на их жизнь, или даже черпают вдохновение из имен, которые знаменитости дали своим детям.

Эксперты веб-сайта BabyCentre отмечают, что в 2023 году появились некоторые тенденции, которых никто не ожидал. Имена, вдохновленные Диким Западом, в этом году становятся все более популярными, и есть одно особенное имя, которое родители предпочитают давать маленькому ковбою - Бутч.

По данным BabyCentre Бутч сейчас занимает 6374-е место по популярности детского имени в США. И хотя оно может показаться не особенно популярным, вы можете увидеть, как начинает формироваться тенденция, если учесть, что с 2022 года оно поднялось на ошеломляющие 2467 позиций.

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BabyNames считает имя Бутч нейтральным с гендерной точки зрения, но отмечает, что это имя означает "мужественный".

Между тем, Бутч — не единственное имя, популярность которого в последнее время возросла. Также все больше родителей дают мальчикам имя Блейк. По данным, опубликованным в прошлом году Управлением национальной статистики (ONS), Блейк занял 74-е место по популярности среди мальчиков в Англии и Уэльсе, что стало новой записью в списке некогда необычного имени.

Популярные имена

Ранее УНИАН писал о том, какими будут самые популярные детские имена 2024 и как будет модно называть детей в следующем году. Многие родители будут выбирать нежные, гламурные или феминистские имена, считают эксперты.

За прошедшие годы в тенденциях детских имен произошел огромный сдвиг, поскольку родители все чаще выбирают более необычные и уникальные имена, а не традиционные. Идеальное имя для ребенка в 2024 году - это имя, которое опережает моду, имеет личное значение и определяет идентичность.

Имена 80-х возвращаются в моду. УНИАН писал о том, какие самые популярные из 100 лучших ретро-имен 2023 года. Родители все чаще называют своих детей именами, которые были популярны 40 лет назад.

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