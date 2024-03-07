Ни одна диета не имеет такого эффекта.

Жительница Нью-Йорка Тамара Кворлс смогла за несколько лет похудеть на 118 килограммов (261 фунт) благодаря особой системе употребления пищи, которую еще называют диетой "долголетия".

Речь идет о подходе, который разработал доктор из Университета Южной Калифорнии Валтер Лонго после 20 лет исследований в области здорового питания. О сути системы и успехах Тамары рассказывает Woman'sWorld.

Стратегия заключается в усовершенствованном подходе к "интервальному голоданию", утверждает Лонго. Нужно каждый месяц в течение 5 дней наедать по 900 калорий исключительно растительной пищи.

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"Старайтесь есть больше любимых продуктов с высоким содержанием жиров, таких как авокадо, орехи и оливковое масло, наслаждаясь при этом умеренным потреблением углеводов из нерафинированных источников, таких как цельнозерновой хлеб. Его исследования показывают, что такой способ питания имеет гораздо больше преимуществ для здоровья, чем ежедневное голодание, и при этом является безопасным и более устойчивым для большинства людей", - говорится на сайте.

Лонго также советует в течение месяца съедать до трех порций рыбы еженедельно и придерживаться "окна" в 12 часов. То есть, кушать, как пример, между 7 утра и 7 вечера. Для более пожилых людей (категории за 65 лет) доктор советует увеличить потребление белка примерно до 1 грамма на й кг веса тела). "В одном из исследований Лонго говорится о том, что это значительно снизило смертность и риск рака, а также помогло сохранить мышечную массу у пожилых людей", - отмечается в статье.

Также приводится личный опыт похудения американки Тамары Кворлс. Из-за стресса на работе она ела "для души": предпочитала пиццу, куриные крылышки, мороженое и другой фастфуд - в конце концов таким путем женщина набрала 207 килограммов (458 фунтов).

"Я набирала, набирала, набирала...", - вспоминает свой опыт 58-летняя жительница Нью-Йорка.

На этой стадии веса она уже едва могла ходить. Тогда семья вдохновила ее попробовать перейти на здоровую пищу, и это сработало. За несколько месяцев у нее ушли первые 45 килограммов. Женщина говорит, что устраивала себе упомянутые "мини-голодания" по системе Лонго, а остальные дни пыталась есть здоровую пищу.

Сейчас Тамара похудела на 118 килограммов и чувствует себя фантастически. Также женщина поделилась маленьким секретом:

"Я научилась откладывать как можно больше еды на ужин. Тогда я хорошо наедалась и ложилась спать немного раньше. Я была более уставшей, чем обычно, но я понимала, что мой организм перезагружается".

Примеры завтрака, обеда и ужина по системе Вальтера Лонго

Завтрак. Смешайте три четверти стакана вареной овсянки с 1 ст. л. джема с низким содержанием сахара. Туда добавьте 1 порцию растительного жира. Это может быть столовая ложка кокосового масла или 20 миндальных орешков. Обед. Делаем салат - в тарелку идет 1 нарезанный помидор, одна четверть нарезанного кубиками авокадо, 3 ст. л. фасоли или нута и 2 чайные ложки оливкового масла, а также уксус, лук и зелень по вкусу. Ужин. Едим цельнозерновой тост (хлебец до 150 калорий), мажем сверху паштетом одну вторую размятого авокадо. Добавляем несколько нарезанных ломтиков помидора, приправленных по вкусу специями.

Отметим, УНИАН не рекомендует устраивать себе диеты или голодания без советов и наблюдения врача. Опыт Тамары Кворлс - это мотивация заботиться о собственном теле, а не призыв к радикальным поступкам.

Секретная утренняя привычка для плоского живота

Между тем коуч по здоровью и основательница Bridal Bootcamp San Diego Наталья Васкез говорит, что людей с "вечно" плоским животом объединяет общая утренняя привычка. Речь идет о первом приеме пищи с высоким содержанием белка.

Не зря некоторые говорят, что завтрак - самый важный ритуал нашего ежедневного рациона. Подробнее о связи между питательным завтраком и удержанием стабильного веса - читай в материале.

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