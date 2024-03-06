Ученые провели новое исследование о пользе голодания и обнаружили неожиданное.

Организму человека нужно слишком много времени, чтобы запустить все необходимые процессы для так называемого "оздоровительного голодания".

Ученые заявили о риске, который может стоить жизни. Новый эксперимент о пользе короткого или прерывистого (интервального) голодания провели европейцы с британцами, опубликовал свой вывод в журнале Nature Metabolism.

В опыте приняла участие группа из 12 здоровых людей (пять женщин и семь мужчин), которые в течение 7 суток должны были голодать на одной только воде. До и после эксперимента каждому подопытному провели анализ крови, чтобы увидеть, какие изменения произошли за это время.

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Было обнаружено, что основным органам понадобилось более 3 дней, чтобы перестроить свои функции и начать синтезировать белок таким образом, чтобы "голодающие" почувствовали необходимое улучшение в самочувствии. Это было общим признаком организма каждого из 12 участников опыта, но есть определенный нюанс.

Эпидемиолог Лондонского университета королевы Марии Клаудия Лангенберг объяснила, что польза от голодания есть, но она проявляется позже, чем ожидали ученые.

"Впервые мы смогли увидеть, что происходит на молекулярном уровне в организме во время голодания... Наши результаты свидетельствуют о пользе голодания для здоровья, если не считать потери веса, но она была заметна только после трех дней полного ограничения калорий - это позже, чем мы считали", - сказала она.

Ученые акцентируют, что 3 дня без еды - это довольно длительное время без калорий. Такие голодания связаны с серьезными рисками, которые могут не стоить желаемого результата. В частности, существует риск обезвоживания, поскольку около 20 процентов обычного потребления жидкости мы получаем именно с пищей.

Ученые осторожно отмечают, что экспериментировать с голоданием в теории можно, но люди должны позаботиться о том, чтобы потреблять достаточное количество воды во время этого процесса и ни в коем случае не прибегать к таким экспериментам без присмотра врача.

Отмечается, что из всех 3 000 белков, измеренных в крови участников опыта, около трети показали "глубокие системные изменения" после того, как в течение семи дней они не употребляли ничего, кроме воды. Самые первые "полезные" изменения в контексте улучшения здоровья наблюдались лишь после трех дней строгого голодания. Среди них упоминалось об улучшении состояния ревматоидного артрита и сердечно-сосудистой системы.

В то же время большинство белков перестают функционировать "по новому", как только человек снова начинает есть. "Это свидетельствует о том, что биологические изменения, вызванные голоданием, нужно поддерживать в течение определенного времени, чтобы получить долгосрочные преимущества для здоровья", - говорят ученые.

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