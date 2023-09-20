Женщина рассказала, что ей удается оставаться финансово стабильной, не имея работы

Кристина Ситон сказала, что любит свою жизнь в дороге больше, чем свой дом, и часто рассказывает своим подписчикам в TikTok о своей уникальной жизни на колесах.

Поклонник спросил ее о ее богатстве и о том, как ей удается вести такой образ жизни, пишет THE SUN.

"Я небогатая. Я просто живу очень минималистично. Я не трачу много денег, покупаю в секонд-хендах или в разделе распродаж и действительно не покупаю вещи, которые мне не нужны", - ответила Кристина.

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Кристина добавила, что даже путешествуя и живя в машине, она не склонна тратить деньги.

"По сути, это просто бензин, моя страховка и мой счет за телефон - это главное", - добавила она

Одинокая путешественница начала жить в своей машине в конце мая и рассказала, что хотела бы найти работу, которой она могла бы заниматься, живя в дороге.

"Я просто хочу зарабатывать эти деньги и жить на эти деньги каждый день, поэтому я буду искать удаленную работу", - расказала женщина.

Истории людей, живущих в машинах

Искательница приключений Николь Джордан, которая много лет живет в своем автомобиле, считает, что это "весело", когда становится рутиной. Но один из нескольких недостатков, которыми она поделилась с другими автомобилистами, - необходимость рано ложиться спать в морозные зимние ночи. Джордан пишет о своем захватывающем опыте жизни в небольшом мобильном пространстве в своем блоге "Авокадо в Альпах",

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