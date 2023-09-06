Чтобы помочь другим, желающим повторить ее образ жизни, Джордан, прожившая несколько лет в своем Subaru Forester, поделилась несколькими советами.

Искательница приключений Николь Джордан, которая много лет живет в своем автомобиле, считает, что это "весело", когда становится рутиной. Но один из нескольких недостатков, которыми она поделилась с другими автомобилистами, - необходимость рано ложиться спать в морозные зимние ночи.

Джордан пишет о своем захватывающем опыте жизни в небольшом мобильном пространстве в своем блоге "Авокадо в Альпах", передает The Sun. Она также поделилась советами о том, что нужно знать женщине, путешествуя в одиночку.

"Я начала жить в дороге в одиночку в октябре 2019 года... есть много ценных советов, которые мне хотелось бы знать заранее... Даже в таком маленьком пространстве мне могут потребоваться дни, чтобы найти нужные вещи", - отмечает девушка.

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"Хорошо питаться, заниматься спортом, ходить на работу и тусоваться с друзьями - это то, что я ценю в своей жизни, и на самом деле у меня появилась возможность сохранять эти привычки в дороге, параллельно с работой", - говорит Джордан.

Однако недостатком является то, что, будучи самопровозглашенным "экстравертом", который любит общаться с друзьями, ей "много времени проводит в одиночестве".

"Как экстраверт, я борюсь с одиночеством, и я слышал, что даже интроверты тоже это делают. Живя в дороге, может потребоваться время, чтобы сформировать группу друзей, с которыми вы ладите и которым доверяете. Для меня проще всего, когда я какое-то время тусуюсь в одном и том же месте, но если я регулярно передвигаюсь, мне труднее сохранить это сообщество", - говорит искательница приключений.

Она добавила, что, к сожалению, часто бывает так, что можно построить хорошие отношения с людьми на неделю, а потом никогда их больше не увидеть. "Чтобы к этому привыкнуть, нужно время", - отмечает Джордан.

Еще одна сложность - приспособиться к мрачным зимним дням, когда дни короткие и прохладные.

"Морозные ночи, короткие дни с меньшим количеством солнечного света и, как правило, меньшее количество людей, живущих на дорогах, делают зиму самым трудным временем года для такого образа жизни", - отмечает путешественница.

"Хотя ездить по разным горнолыжным курортам - это здорово, я оказывался в постели около 5 часов вечера, потому что это единственный способ согреться, а солнца уже нет. Это усиливает одиночество, а также мне становится труднее мотивировать себя что-то делать, когда я просыпаюсь, а на улице 10 градусов", - говорит Джордан.

Чтобы помочь другим, желающим повторить ее образ жизни, Джордан, прожившая несколько лет в своем Subaru Forester, поделилась несколькими советами. Например, в холодное зимнее время года она следует за хорошей погодой.

"Как женщина-одиночка, я заранее изучаю, где собираюсь припарковаться на ночь, и планирую маршрут выхода", - говорит Джордан. Ниже - ее основные советы для тех, кто только начинает подобный образ жизни:

Оставайтесь гибкими: сложные погодные условия, перекрытие дорог, поломки и случайные события всегда возникают в дороге.

Обслуживайте свой автомобиль: запишитесь на техническое обслуживание вашего автомобиля, чтобы свести к минимуму вероятность случайной поломки или серьезной проблемы.

Знайте некоторые основы: путешествуя в одиночку, Джордан научилась менять фары, проверять масло, менять аккумулятор и шины.

Купите хорошую аккумуляторную батарею - она станет вашим спасителем при зарядке телефонов и гаджетов в пути. "Солнечные панели также являются отличным вариантом для подключения большего количества устройств", - сказала она.

Имейте план выхода: где бы Джордан ни разбила лагерь, она всегда паркует машину в том направлении, которое позволяет ей запрыгнуть на переднее сиденье и немедленно уехать, если это необходимо. "Я также сплю, держа ключи, очки, налобный фонарь и нож рядом со мной на случай, если мне понадобится быстро отреагировать на что-то", - добавила она.

Жизнь в машине - другие случаи

Как сообщал УНИАН, ранее жительница Германии Леони Мюллер решила вести кочевой образ жизни и жить все время в поездах. И это вышло ей дешевле, чем аренда квартиры. Она любила свой образ жизни и утверждала, что чувствовала себя так, словно "всегда была в отпуске".

А после окончания учебы в 2020 году Леони отказалась от жизни на рельсах и вместо этого решила жить на колесах, превратив VW Crafter 2015 года в крошечный дом.

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