Он объяснил, как углубить вашу связь.

Всем нам хорошо известно, что самые дорогие подарки обычно не имеют цены. Да, всегда приятно получить желанную вещь, однако в отношениях есть гораздо более важные "дары".

Американский психолог Марк Треверс в своей колонке для Forbes пишет, что по-настоящему понятыми мы чувствуем себя именно тогда, когда партнер чувствует нас, понимает невысказанные потребности и дарит заботу. По его словам, лучшим подарком для любимого человека является почитание его невербальных сигналов.

Специалист рассказал, как подарить партнеру ощущение, что вы его видите, слышите и заботитесь о нем:

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Признание невысказанных потребностей

Понять, в каком эмоциональном состоянии находится ваш партнер, можно и без слов. Это может выражаться через язык тела или изменения в поведении или голосе. Если вы замечаете это, то можете предложить своевременную значимую поддержку, когда человек больше всего нуждается в этом.

Углубить вашу связь с человеком и укрепить доверие между вами помогут такие фразы:

Я заметил, что ты выглядишь немного растерянным сегодня - ты хочешь поговорить об этом?

Ты выглядишь немного ошеломленным - хочешь, чтобы я позаботился об этом за тебя?

Празднование радостей партнера

Демонстрируйте любимому человеку, что вы цените и разделяете его радость. По словам психолога, такие моменты создают цикл положительной обратной связи, заставляя человека чувствовать, что его ценят таким, какой он есть.

Если ваш партнёр зажигается, когда говорит о любимом хобби, проявите заинтересованность в разговоре или предложите разделить это занятие.

Ты всегда выглядишь счастливым, когда говоришь о походах - как насчет того, чтобы мы запланировали поездку на выходные?

Принятие уязвимости

Поддержка любимого человека в моменты, когда он волнуется или чувствует себя неуправляемо, демонстрирует не только неравнодушие, но и важную эмоциональную поддержку. Позволяйте партнеру выражать свои страхи без осуждения, не заставляя чувствовать себя слабым или неадекватным.

Если он волнуется перед важным событием, то поддержите или предложите помощь. Хорошо подойдут такие слова:

Я знаю, ты справишься прекрасно! Ты всегда сияешь в таких ситуациях.

Создание безопасного пространства для самовыражения

Психолог советует активно слушать партнера, настраиваться на его эмоции, потребности и сообщения, лежащие в основе этих слов. Человек видит, что вам интересно, когда вы устанавливаете с ним зрительный контакт, киваете и даете продуманные ответы:

"Если ваш партнер поделится чем-то личным, вы можете сказать: "Это звучит для тебя очень важно; расскажи мне больше". Этот ответ не только подтверждает его слова, но и подтверждает его эмоции, показывая, что его опыт имеет для вас значение".

Треверс отмечает, что активное слушание поощряет к более глубоким разговорам, в которых оба партнера чувствуют, что их понимают и ценят.

Проявление эмпатии

По словам специалиста, уважение к эмоциональным сигналам партнера помогает понимать и разделять его чувства. Речь идет не только о сочувствии, но и об эмоциональном присутствии и определенном подтверждении его опыта.

Если любимый человек открыто рассказывает вам о личных трудностях или давлении на работе, то можете использовать такие фразы:

Я вижу, как сильно это влияет на тебя. Это, наверное, очень трудно.

Я могу сказать, что этот проект истощает тебя. Я горжусь тем, как тяжело ты работаешь над этим.

Другие советы от психологов

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