Мы можем и не догадываться, что коты, даже в домашних условиях, может испытывать холод.

Вот уже наступили холода, хотя еще не такие серьезные, но это стало поводом задуматься, насколько холодно нашим пушистикам в домашних условиях. Независимо от того, живет ли у вас домашняя кошка, которая любит уютно устроиться дома, или уличная кошка, которая не боится гоняться за добычей по снегу, важно знать, что делать, чтобы защитить животное от низких температур, пишет Daily Paws.

Издание собрало мысли ветеринаров, чтобы понять, насколько холодно бывает кошкам и какие приемы помогут их согреть и в помещении, и на улице.

"Большинство кошек очень хорошо переносят низкие температуры. Кошки, которые привыкли проводить много времени на улице, знают, когда пора возвращаться в дом, - отмечает ветеринар ветцентра Boerum Hill Майкл Арпино. Однако на ночь он не рекомендует оставлять животное на улице, тем более при экстремальных температурах.

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Сообщается, что в помещениях пушистики тоже могут периодически мерзнуть, поэтому ветеринар Bond Vet Зей Сатчу рекомендует приготовить домашнему любимцу уютное теплое место под одеялом или купить специальный домик.

Какая температура является слишком холодной для кошек?

"По общему правилу, все, что ниже 7 градусов Цельсия — слишком холодно. Если температура опускается ниже нуля, то при длительном нахождении на улице кошка подвергается высокому риску переохлаждения", - подчеркивает Арпино.

Тип шерсти и вес вашей кошки также могут иметь значение. К примеру, бесшерстные кошки и те, которых побрили, никогда не должны находиться на улице в холодную погоду. Бесшерстные кошки и вовсе нуждаются в свитере, даже если находятся в помещении, тогда как кошки с лишним весом, лучше переносят холод.

Каковы признаки того, что кошке холодно?

Коты могут продемонстировать, если дрожат, сидят, сгорбившись, или ищут теплое место. Если пушистику холодно долгое время, то у нее может развиться гипотермия. Среди основных признаков переохлаждения — расширенные зрачки, скованность мышц, спутанность сознания, низкое кровяное давление или затрудненное дыхание.

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Ранее УНИАН сообщал, что ученые поделились удивительным открытием о том, помнят ли коты и собаки свое прошлое.

Кроме того, эксперты объяснили, как правильно гладить кота. Всего есть правильный и неправильный способ, как это делать. И в обоих ситуациях реакция пушистика будет разной.

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