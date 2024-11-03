Эксперты на основе нескольких экспериментов и исследований постарались узнать, как работает память у животных.

Каждый владелец домашних питомцев хотя бы раз в жизни задумывался о вопросе — помнят ли собаки и коты свое прошлое. Эволюционная теория говорит о том, что любое долгоживущее животное должно обладать долговременной памятью. Ранее проводились и научные исследования, хотя их и не достаточно, чтобы подтвердить память у четвероногих любимчиков, пишет Popular Science.

"Это непросто, потому что мы не можем спросить их напрямую", - заявляет исследователь психологии животных из Калифорнийского университета в Дэвисе Микель Дельгадо.

Сообщается, что, чтобы коты, собаки или люди могли вспомнить события далекого прошлого, они "должны быть в состоянии вспомнить то, что произошло всего несколько мгновений назад". Поэтому ученые проводят некоторые эксперименты, в которых вознаграждают животных за правильную идентификацию ранее виденных ими объектов и другие действия. Цель этого — выявить основы познания животных.

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Данные последних десятилетий демонстрируют, что у этих видов действительно есть кратковременная память, и они преобразуют определенные события и взаимодействия в долговременные воспоминания во время сна и, что особенно важно, во сне.

Этолог и специалист по собачьему познанию из Будапештского университета Адам Миклоши отмечает, что именно сон часто связан с "реорганизацией памяти". По словам экспертов, и собаки, и коты демонстрируют характерные неврологические признаки REM, коротковолнового сна и других видов дремоты, которые в мозге человека и крысы связаны с сортировкой впечатлений, полученных за день.

Часто в пример присутствия долговременной памяти у собак приводят бордер-колли Чейзер, который за три года смог выучить названия более тысячи предметов. Однако это до сих пор не подтверждает то, что пес мог помнить свое "детство".

До недавнего времени ученые считали, что собачий разум ограничен ассоциативной памятью: воспоминаниями о связях между переживаниями или событиями, но не о тонкостях самих переживаний и событий. Автор материала Брэндон Кейм заявляет, что, если бы это действительно работало именно так, то каждый раз, когда его покойная собака Комета забиралась в машину, она не вспоминала бы о прогулках на каноэ, купаниях и жареном зефире из прошлых поездок.

Но в последние годы исследования, проведенные Миклоши и его коллегой Клаудией Фугацца, изменили представление о том, что собаки ограничены такой памятью. В 2016 году они в ходе эксперимента, в котором попросили собак имитировать действия, смоделированные человеком несколькими минутами ранее, подтвердили, что животные действительно помнят определенные элементы того, что они пережили.

Впоследствии собаки со временем смогли повторить собственные действия спустя долгое время после их выполнения. Это добавило некий "автобиографический слой" к эпизодическим воспоминаниям животных.

"Кошачья память, вероятно, очень похожа на собачью", - отмечает Миклоши.

Тем не менее, эксперты отмечают, что этот вид реминисценции может отличаться от человеческой. Кроме того, ученые добавляют, что кошки и собаки гораздо больше полагаются на другие органы чувств, особенно на обоняние.

Поэтому были проведены два исследования, в которых собаки в темной комнате находили знакомые предметы носом, а котята узнавали своих матерей по запаху после долгих лет разлуки.

"Животные, я уверен, гораздо более мультисенсорны. Их воспоминания могут быть связаны с запахами или звуками, а не с образами, которые мы обычно представляем, когда воспроизводим в уме тот или иной эпизод", - подчеркивает Дельгадо.

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