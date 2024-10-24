Этот тест быстро проходят только люди с высоким уровнем IQ.

Эта головоломка помогает проверить свои IQ и наблюдательность. Сможете ли вы определить, кто из мужчин на картинке несет наибольший вес всего за 5 секунд? Проверьте свое критическое и логическое мышление прямо сейчас!

Кто из мужчин несет самый большой вес - IQ-тест

Этот тест на интеллект проверит ваше внимание к деталям и способность быстро соображать. Сможете ли вы всего за 5 секунд определить, кто несет больше груза?

Взгляните на изображение ниже: три мужчины несут бревно. Задача - определить, кому приходится нести самый большой вес. На ответ есть только 5 секунд.

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Казалось бы, все просто, но решить эту задачу за отведенное время правильно может лишь 1 человек из 10.

Подобные мозговые тизеры - это отличный способ повысить свой IQ и отточить навыки логического мышления. Они заставляют нас мыслить нестандартно и анализировать ситуации под давлением, улучшают критическое мышление, повышают наблюдательность и проверяют, насколько быстро вы можете принимать решения.

Ответ на головоломку: мужчина №2 должен нести на 25% больше веса, чем первый или третий.

Принято считать, что при переноске такого груза втроем, средний человек несет половину веса, а люди на краях одну четвертую - то есть, первый и третий мужчина несут по 25% общего веса, а мужчина посредине - 50%, что составляет на 25% больше, чем первый или третий. Но если мужчина посередине уйдет, то нагрузка на крайних увеличится в два раза, то есть, каждый будет нести 50% веса бревна.

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