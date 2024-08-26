Сложные головоломки - это всегда вызов для нашего мозга, а также проверка наблюдательности и умения критически мыслить.
Сегодня УНИАН предлагает вам задачку, которую могут решить только очень внимательные люди. Перед вами четыре стакана с водой, в каждый из которых положили различные предметы: ножницы, скрепку, резинку и наручные часы. Вы должны менее чем за 8 секунд определить, в каком стакане больше воды.
Вопрос может показаться очень легким, однако только умение логически мыслить и анализировать то, что вы видите, поможет быстро найти ответ!
Время истекло.
Есть ответ и можете его обосновать? Тогда проверьте свою догадку ниже, где будет опубликовано объяснение.
Правильный ответ
Больше воды во втором стакане, в который положили канцелярскую скрепку. Для разгадки надо было вспомнить принцип Архимеда, согласно которому предмет, погруженный в воду, вытесняет объем воды, равный объему предмета.
Оптические иллюзии и загадки
Ранее УНИАН публиковал фотоиллюзии с котиками, среди которых спряталось животное, которое имеет отличие. Вам надо отыскать его за определенное время.
Также предлагаем проверить свои силы с помощью старой математической загадки, которая до сих пор вызывает споры в интернете.