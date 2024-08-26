Только 1% проходят этот тест за 8 секунд.

Сложные головоломки - это всегда вызов для нашего мозга, а также проверка наблюдательности и умения критически мыслить.

Сегодня УНИАН предлагает вам задачку, которую могут решить только очень внимательные люди. Перед вами четыре стакана с водой, в каждый из которых положили различные предметы: ножницы, скрепку, резинку и наручные часы. Вы должны менее чем за 8 секунд определить, в каком стакане больше воды.

Вопрос может показаться очень легким, однако только умение логически мыслить и анализировать то, что вы видите, поможет быстро найти ответ!

Видео дня

Время истекло.

Есть ответ и можете его обосновать? Тогда проверьте свою догадку ниже, где будет опубликовано объяснение.

Правильный ответ

Больше воды во втором стакане, в который положили канцелярскую скрепку. Для разгадки надо было вспомнить принцип Архимеда, согласно которому предмет, погруженный в воду, вытесняет объем воды, равный объему предмета.

Оптические иллюзии и загадки

Ранее УНИАН публиковал фотоиллюзии с котиками, среди которых спряталось животное, которое имеет отличие. Вам надо отыскать его за определенное время.

Также предлагаем проверить свои силы с помощью старой математической загадки, которая до сих пор вызывает споры в интернете.

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