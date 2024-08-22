Визуальная головоломка с жирафами и козой содержит подвох.

Визуальные загадки на логику с подвохом, которые могут быть полезными как детям, так и взрослым, стоит часто выполнять, чтобы держать в тонусе свой мозг.

Есть такая свежая головоломка - следует разыскать среди большого количества жирафов козу, которую можно назвать невоспитанной. На выполнение задания надо потратить всего 8 секунд, поэтому следует пользоваться секундомером.

Сначала стоит подумать, по какому признаку можно понять, что коза невоспитанная. Обдумайте этот вопрос, а уже потом беритесь за поиски животного. Подвох в этой загадке заключается в том, что на картинке очень много жирафов, и за 8 секунд разыскать среди них козу - это действительно непростая задача.

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Чтобы вовремя справиться с этим задание, нужно быть максимально внимательными. Правильный ответ таков - козу можно назвать невоспитанной, поскольку она изображена с высунутым языком. Животное находится недалеко от левого верхнего угла визуальной головоломки.

Легкие новости - о чем уже сообщалось

Ранее УНИАН опубликовал удивительно интересную оптическую иллюзию, справиться с которой надо было за 7 секунд. Задача такая - следует найти среди большого количества петухов того, который спит.

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