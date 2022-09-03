В Беларуси в районе Бреста наблюдается усиление военной активности. Замечено скопление военной техники (комплексы "С-300", "Грады" и САУ).
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram.
Отмечается, что увеличение военной активности в юго-западных районах Брестской области фиксируют последние несколько дней.
"По всей видимости, это связано с проведением запланированных учений на полигоне "Брестский" 38 одшбр, которые продлены до 11 сентября", – говорится в сообщении.
Сообщается, что с конца августа в район Бреста идет подвоз как машин снабжения (различные грузовики, водовозы, полевые кухни), так и более серьезного вооружения.
Так, за последние несколько дней в приграничные с Украиной районы Брестской области перебросили:
- ЗРК "С-300" – 2 единицы;
- Т-72 – минимум 6 единиц;
- БМП – 5 единиц;
- Гаубицы – 4 единицы;
- РСЗО "Град" – более 17 единиц;
- САУ 2С5 "Гиацинт-С" – 2 единицы;
- 1В12 – 3 единицы;
- БТР/БРДМ – 23 единицы;
- РЛС – 1 единица.
Отмечается, что такое число войск недостаточно для агрессии против Украины.
"Вероятно, стягивание дополнительной техники в приграничные районы может являться очередной попыткой наращивания напряжения", – резюмировали в группе "Беларускі Гаюн".
Ранее сообщалось, что в Беларуси возле границы с Украиной 8–14 сентября собираются провести военные учения совместно с Россией и другими странами ОДКБ.