Этот рецепт откроет перед вами десерты с их "быстрой" стороны.

Традиционные рецепты пирогов требуют от нас много времени и ингредиентов. При этом "на выходе" мы получаем тяжелую смесь из яиц, сахара, муки и масла. Однако умельцы придумали, как сделать пирог более легким, заменив масло в приготовлении на йогурт.

Естественная кислотность йогурта взаимодействует с содой, помогая пирогу подняться, а также делает его более влажным и нежным по текстуре, пишет Express. Кроме того, известная кулинарная писательница Хэтти Эллис раскрыла простой способ упростить этот рецепт.

"Если у вас нет кухонных весов, вы можете отмерять ингредиенты с помощью 125-граммового стаканчика от йогурта", - сказала она.

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Просто заполните ёмкость доверху и выровняйте поверхность. Вам понадобится одна мерка йогурта, одна мерка подсолнечного масла, две мерки сахарной пудры и три мерки пшеничной муки.

Ингредиенты

3 яйца

125 грамм жирного греческого йогурта

120 миллилитров подсолнечного или другого нейтрального масла + немного для смазывания формы

180 грамм сахарной пудры + немного для глазури

180 гр пшеничной муки

2 ч. л. разрыхлителя

Щепотка мелкой соли

1 лайм, лимон или апельсин (мелко натёртая цедра и сок) + немного цедры для украшения

Свежие ягоды для подачи

Приготовление начинается с того, что вам необходимо разогреть духовку до 190°C (170°C с конвекцией). Смазать стенки круглой формы (23 см) маслом и застелить дно кругом из пергаментной бумаги.

Потом в большой миске соединить яйца, йогурт и подсолнечное масло, затем перемешать их. Добавить остальные ингредиенты, кроме сока лайма (или лимона/апельсина), и взбить всё вместе еще раз.

На следующем этапе необходимо перелить тесто в подготовленную форму и выпекать его в разогретой духовке около 30 минут. Тесто готово, если при проверке зубочисткой тесто не остается на ее основании.

Пока пирог выпекается, приготовьте глазурь. Смешайте сок лайма с таким же количеством сахарной пудры (например, 2 ст. л. сока и 2 ст. л. сахара) и оставьте для растворения.

Посыпьте сверху дополнительной цедрой, чтобы сделать пирог ярче. Дайте ему остыть в форме 10 минут, затем переложите на решётку.

Пока пирог ещё немного тёплый, смажьте верх глазурью из лайма и оставьте остывать.

Подавайте, нарезав на ломтики, украсив свежими ягодами.

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