Нужно добавить лишь один ингредиент.

Существует множество способов приготовить картофель, однако повара часто экспериментируют, чтобы сделать свои блюда еще вкуснее.

Английский шеф-повар и телеведущая Мэри Берри говорит, что сделать картофель более хрустящим можно с помощью всего лишь одного ингредиента - манной крупы. Опубликованный на BBC рецепт запеченного картофеля входит в ее книгу "Идеальное Рождество":

"Жареный картофель должен быть чрезвычайно хрустящим и золотистым снаружи с пушистой светлой серединой. Если отварить картофель перед жаркой на медленном огне и растолочь его, он будет прекрасно хрустеть снаружи, а манная крупа придаст ему дополнительную хрустящую корочку".

Вам понадобятся такие ингредиенты: 1,5 кг почищенного и нарезанного кубиками картофеля, 40 г манной крупы, четыре ст.л растительного масла, три веточки тимьяна и соль.

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Разогрейте духовку до 220С/200С. Положите картофель в кастрюлю с холодной подсоленной водой, доведите до кипения и варите около пяти минут, пока он не начнет размягчаться по краям. Затем откиньте картофель на дуршлаг и оставьте сушиться.

Сухой картофель положите в кастрюлю и потрясите его. После этого добавьте манную крупу и трясите, пока она не покроется маленькими крупинками. Вылейте в разогретую форму для запекания масло и через пять минут начните обжаривать картофель. Затем посыпьте его веточками тимьяна и оставьте запекаться примерно на 45-55 минут.

Другие рецепты от Мэри Берри

Ранее повар рассказала, как приготовить невероятно вкусный картофель в мундире. Также она посоветовала четыре начинки, которые приведут в восторг гостей.

Также женщина поделилась хитростями приготовления запеченной курицы, которую можно подать на стол уже через час. Для этого блюда вам понадобятся консервированные лимоны.

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