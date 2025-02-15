Этот шоколадный десерт целесообразно подавать с малиновым соусом.

Этот шоколадный десерт был в моде в 1980-х годах. Он очень сдобный, вероятно, для некоторых слишком, но большинство любителей шоколада будут от него в восторге, пишет Джон Мицевич, он же шеф-повар Джон, на страницах Allrecipes.

Ингредиенты:

- 18 унций (около 500 г) полусладкого измельченного шоколада, измельченного;

- 10 столовых ложек несоленого сливочного масла;

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- 5 крупных яиц комнатной температуры;

- 4 чайные ложки белого сахара;

- 4 чайные ложки муки универсального назначения;

- 1 щепотка кайенского перца;

- 1 щепотка соли.

Как приготовить

1. Разогрейте духовку до 220 градусов C, смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой форму для кекса, которая имеет в диаметре 20-22 см.

2. Растопите шоколад и масло над кипящей водой, часто помешивая и соскабливая по бокам резиновой лопаткой, пока шоколад и масло полностью не растают и не соединятся.

3. Взбейте яйца и сахар вместе в миске с помощью электрического миксера до бледной и очень густой массы. Это займет 5-10 минут. Просейте муку, кайенский перец и соль. Соедините смесь с мукой со взбитыми яйцами.

4. 1/4 часть яичной смеси влейте в шоколадную смесь, перемешайте. Вылейте шоколадную смесь в оставшуюся яичную смесь и перемешайте до однородности. Вылейте тесто в подготовленную форму.

5. Выпекайте в предварительно разогретой духовке, пока тесто едва застынет, в течение 14-15 минут. Охладите до комнатной температуры - примерно 30 минут. Заверните в алюминиевую фольгу и поставьте в холодильник до охлаждения по крайней мере на час.

6. Подавайте с охлажденным свежим малиновым соусом.

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