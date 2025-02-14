Блюдо готовится очень быстро.

Пашот - это яйцо, сваренное без скорлупы в горячей воде. Во многих странах это блюдо считается идеальным вариантом для завтрака.

Хотя и кажется, что яйцо пашот довольно легко приготовить, люди часто жалуются на трудности во время этого процесса. В лондонском ресторане Fallow раскрыли лайфхак, который поможет забыть обо всех неудачах.

Шеф заведения говорит, что секрет довольно прост - он всегда добавляет в воду каплю уксуса. Варите яйцо в воде температурой 85-90 градусов в течение трех минут, а затем сразу окуните в ледяную воду:

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"Люди всегда говорят, что нужно помешивать воду, но лично я не верю, что это действительно нужно делать. Если вы не готовите с уксусом, я думаю, что метод помешивания может сработать, но я всегда использую уксус".

Другие рецепты и лайфхаки

Ранее разработчица рецептов поделилась оригинальным способом приготовления картофельного пюре. Интересно, что на его создание ее вдохновил известный сериал.

А шеф-повар Fallow Джек Крофт рассказывал, как приготовить идеальный соус только из воды и сливочного масла.

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