Люди могут видеть больше цветов, чем кошки, отметила эксперт.

Разные породы кошек объединяет то, что они имеют одинаковую способность воспринимать цвета - они не могут видеть все цвета спектра, но это не связано с дефектом самого глаза.

Кошки видят меньше цветов, чем люди, но "у них есть удивительная способность замечать небольшие, быстрые движения с гораздо более широким обзором", написала в своем материале для издания Daily Paws ветеринар Хейли Бергеланд.

"У людей и кошек в глазах есть два типа цветовых рецепторов: колбочки и палочки. Колбочки отвечают за дневное зрение и восприятие цвета. Палочки отвечают за то, что можно увидеть ночью, и за способность видеть из стороны в сторону и вокруг (периферическое зрение)", - отмечается в материале.

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Эксперт подчеркнула, что каждая колбочка определяет длину световой волны:

"У людей три колбочки, и, следовательно, они обычно воспринимают весь цветовой спектр (спектральными цветами считаются оранжевый, красный, желтый, голубой, зеленый, синий, фиолетовый, - Ред.). У кошек всего две колбочки, что ограничивает спектр света, который они видят".

Бергеланд поделилась, что две цветовые колбочки позволяют кошкам видеть желто-зеленые световые длины волн и сине-фиолетовые. Эксперт подчеркнул, что благодаря этому кошки, как и собаки, в основном видят вещи в оттенках желтого, синего и серого. "…некоторые исследователи полагают, что кошки также могут замечать различные оттенки зеленого", - подчеркнула ветеринар.

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Ранее стало известно, почему кошки могут тереться мордой об углы или лицо человека. Такое поведение животных возможно по нескольким причинам, в частности, из-за того, что они хотят внимания, снимают стресс или проявляют свою привязанность к кому-либо.

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