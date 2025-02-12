Такое картофельное пюре вы еще не пробовали.

Картофельное пюре считается очень легким в приготовлении блюдом, однако даже его можно подать немного иначе.

Tasting Table публикует инструкцию приготовления картофельного пюре с травами от разработчицы рецептов Мириам Хан. Она вдохновилась им во время просмотра американского комедийно-драматического сериала "Медведь" (The Bear), в котором рассказывается о молодом шеф-поваре, который был вынужден покинуть мир большой кухни:

"Всегда интересно воспроизводить известный телевизионный рецепт, а особенно такой простой. Это доказательство того, что сказочное блюдо можно приготовить всего из нескольких ингредиентов, и напоминание о том, что свежее - всегда лучше всего".

Для приготовления пюре с травами вам понадобятся 1,5 кг желтого картофеля, свежий тимьян, розмарин, полстакана сливочного масла, ¾ стакана сливок, соль, перец и лавровый лист. Очистите и порежьте картофель, а затем залейте его водой с чайной ложкой соли и кипятите в течение 20 минут.

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Другую кастрюлю поставьте на средний огонь и добавьте туда масло и сливки. Свяжите тимьян, розмарин и лавровые листья в букет шпагатом, а затем бросьте его в смесь. Оставьте это все вариться и возвращайтесь к картофелю.

Слейте с картофеля воду и пропустите его через мясорубку. Затем достаньте травы из смеси и начните медленно добавлять ее в пюре. Добавьте соль и перец, украсьте блюдо свежей зеленью и подавайте к столу.

Другие способы приготовления вкусного пюре

Ранее шеф-повар ресторана Fallow поделился советами, которые помогут вам сделать очень нежное картофельное пюре. Например, он не варит картофель в воде.

А известный телеведущий Гордон Рамзи говорит, что есть целых три способа приготовления вкусного пюре. Он поделился ими с читателями.

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