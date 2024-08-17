Для того, чтобы вовремя справиться с заданием, нужно "включить" логическое мышление.

Детские загадки и задания для более взрослой аудитории, которые помогают развить логическое мышление и внимательность, могут быть достаточно разными, в том числе и основанные на визуальной составляющей.

Есть такая новая загадка в форме оптической иллюзии - надо среди большого количества петухов, которые есть на картинке, разыскать того, который спит. Задание удивительно интересное и сложное. Поиски усложняет дедлайн - надо уложиться всего в 7 секунд.

Чтобы очень быстро разыскать необходимого петуха, нужно "включить" логику, - подумать, по какому признаку можно отличить такую домашнюю птицу от остальных. Важно не тратить время бесцельно, например, не рассматривать зря ярких петухов и не считать их количество.

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Правильный ответ на загадку таков - спящий петух находился в верхнем первом ряду птиц. Его можно было отличить из остальных, заметив, что у него закрытый глаз.

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Нужно было за 8 секунд справиться с такой оптической иллюзией - на цветах найти насекомое, которое называют божья коровка. Чтобы выполнить это задание, следует быть очень внимательными и собранными.

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