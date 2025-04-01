Вроде бы безобидная фраза может иметь влияние на дальнейшую жизнь человека, утверждают специалисты.

Безобидная, на первый взгляд, фраза "ты взрослый/взросла не по возрасту", сказанная ребенку, может влиять на него во взрослом возрасте, считают психотерапевты. На самом деле эти слова имеют скрытый глубокий смысл, пишет Huffpost.

"Я думаю, что обычно это воспринимается как комплимент. Но, несмотря на добрые намерения, это может иметь потенциально негативные последствия", - пояснил лицензированный клинический социальный работник из Филадельфии Джастин Вафа Уильям.

На некоторых детей эти слова не влияют никак, но для других они могут быть потенциально вредными Терапевты объяснили, чем они угрожают.

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Перекладывание на ребенка роли взрослого

"Я думаю, что это может быть особенно вредным, если рассматривать ребенка сквозь призму того, насколько он взрослый", - сказал Уильям.

Речь идет о той ситуации, когда ребенок берет на себя физическую, эмоциональную или умственную ответственность за своих родителей, братьев и сестер. По словам Уильяма, это может иметь форму выполнения домашних обязанностей, которыми обычно должен заниматься взрослый (например, оплата счетов, приготовление пищи или покупка продуктов), уход за вашими родителями или младшими братом или сестрой.

Слишком быстрое взросление

Когда ребенку говорят, что он взрослый для своего возраста, это может означать, что ему пришлось вырасти быстрее, чем положено, сказала лицензированный профессиональный консультант из Нью-Джерси Мэгги Ланциони.

Другими словами, этот ребенок не стал взрослым для своего возраста по собственному желанию, а это произошло, "чтобы выжить, чтобы удовлетворить свои потребности, чтобы заботиться о себе и других".

Такой ребенок, заботясь о своих младших братьях и сестрах, не сможет общаться вдоволь с друзьями или сосредоточиться на своем хобби, говорит эксперт. Это означает, добавила она, что этому ребенку не дали в полной мере насладиться детством.

Ребенок лишен возможности просто быть ребенком

Возможно, такому ребенку не позволяли быть веселым, беззаботным, проявлять спонтанно эмоции или принимать импульсивные решения.

"Этих детей лишают возможности быть теми беззаботными малышами, которые познают мир, допускают ошибки и учатся на них", - говорит Уильям.

Он добавил, что эта ответственность может сохраняться и во взрослом возрасте, вызывая ощущение, что вы всегда должны быть "зрелыми" или "опекуном" для других.

Дети, которых называли "зрелыми не по возрасту", взрослые считают надежными

Эти дети обычно демонстрируют устойчивость, эмпатию и внимательность к другим. Они обычно становятся любимцами взрослых, потому что послушные, легко находят общий язык и легко угождают другим, объяснила Ланциони.

Однако это несправедливо - ожидать от ребенка зрелости и возлагать на него взрослые обязанности. Во взрослой жизни это может привести к трудностям с установлением личных границ, страху просить о помощи и склонности угождать, добавила она.

Как "взрослость" влияет на дальнейшую жизнь

По словам Ланциони, люди, которых в детстве называли взрослыми, в действительно взрослом возрасте могут испытывать трудности с доверием, им бывает трудно попросить о помощи, даже когда она нужна.

Эти люди часто склонны обесценивать собственные чувства и потребности, они с трудом устанавливают личные границы, часто имеют проблемы с психическим здоровьем, страдают из-за тревожности за других.

Чтобы побороть все эти проявления, им придется уделять усиленное внимание самоуходу - физическому, эмоциональному, ментальному и духовному. Это как бы компенсировать ту любовь, которой не хватило в детстве, отметила Ланциони.

Что говорить детям вместо "ты взрослый не по возрасту"

Если вы хотите похвалить ребенка, лучше комментировать конкретное поведение, действия, поступки, слова, а не общую "зрелость".

"Вместо "Ты взрослый не по возрасту" можно сказать: "Мне нравится, как ты выражаешь свои чувства" или "Ты такой независимый, но помни, что всегда можешь попросить меня о помощи", - советует Ланчиони.

По ее словам, это позволяет детям оставаться детьми и не создает у них ощущение, что их "взрослость" - это самое важное.

"Правда в том, что дети не должны быть зрелыми. Они должны иметь возможность вести себя в соответствии со своим возрастом", - подчеркнула Ланциони.

Формировать зрелость и ответственность у ребенка можно, не нагружая его ролями, которые ему не подходят, добавил Уильям.

Ранее УНИАН рассказывал о "позитивной" фразе, которая травмирует психику. Когда дети спрашивают у родителей "Ты на меня злишься?" или говорят "Ты меня больше не любишь", распространенным ответом родителей будет "Мы любим тебя, но нам не нравится такое поведение".

Это может показаться позитивным подходом, потому что просто перед выговором звучит фраза о любви. Но, как утверждают психологи, на самом деле она может глубоко травмировать ребенка, у которого может возникнуть ощущение, что любовь родителей изменится в зависимости от его действий.

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