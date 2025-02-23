Подтверждение любви к вашему ребенку важно, но его нужно отделить от любого разговора о поведении.

У каждого ребенка бывают моменты проблемного поведения, о которых они потом сожалеют. Они могут спросить: у родителей: "Ты на меня злишься?" или даже сказать: "Ты меня больше не любишь". При этом распространенным ответом родителей будет: "Мы любим тебя, но нам не нравится такое поведение".

Как пишет HuffPost, это может показаться позитивным подходом, потому что прямо перед выговором звучит любящее заявление. Но, как утверждают психологи, на самом деле такая фраза может глубоко травмировать ребенка, поскольку у него может возникнуть ощущение, что любовь родителей изменится в зависимости от его действий.

"[Родители] на самом деле добиваются того, что они говорят своему ребенку, что их любовь условна", — говорит доктор Стейси Думас, детский и подростковый психиатр. - "Вставляя слово "но", они дают понять, что в их любви есть исключение".

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Стоит говорить просто "Я люблю тебя", не добавляя ничего, чтобы дать ребенку понять, что ваша любовь безусловна.

"Если ребенок чувствует, что любовь его родителей условна, это может привести к таким вещам, как низкая самооценка, неуверенность, тревожность и проблемы с доверием, и это может повлиять на их последующие отношения"", - говорит Думас.

Она подчеркивает, что когда дети испытывают сильные эмоции и действительно расстроены, нужно подтвердить их чувства и посочувствовать, даже если их поведение не является нормальным. Нужно дать им время успокоиться, прежде чем начинать разговор о поведении. Это также даст вам время обдумать ситуацию, чтобы вы могли эффективно с ней справиться, а не реагировать.

Педагог-психолог Мишель Борба предлагает заранее подготовить фразы, которые можно использовать, чтобы вы были готовы к напряженным моментам. Она рекомендует говорить: "Я люблю тебя. Я с тобой. Давай успокоимся и поговорим об этом через несколько минут".

Думас также отмечает, что объяснение последствий проступка ребенка может быть эффективной частью вашего разговора и фактически показать, что вы хотите помочь. Когда последствия логичны или естественны, они более эффективны, чем строго карательные подходы.

Например, возможно, ваш ребенок не убрал свои игрушки во дворе, и его машинка с дистанционным управлением была испорчена дождем. Вот ожидания и последствия: "Тебе нужно убрать свои игрушки. Ты оставил машинку на улице, и она испортилась под дождем. Я знаю, что тебе, должно быть, грустно, и что в следующий раз ты исправишься. Ты можешь выбрать, сэкономить ли карманные деньги, чтобы купить новую, или можешь обойтись без них".

Ранее психолог объяснила, почему родители должны говорить детям "нет".

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