После произошедшего они уволились из полиции.

В Великобритании полицейские занимались сексом в служебном автомобиле и проигнорировали два вызова.

Об инциденте пишет The Sun.

Таким образом вскрылся роман сержанта полиции Молли Эдвардс и ее коллеги-любовника Ричарда Пэтона.

Отмечается, что сначала полицейские не приехали на помощь двум жертвам нападения возле ночного клуба. А спустя полчаса они проигнорировали запрос о помощи при ограблении магазина.

Читайте такжеЖурналистка занялась сексом на свингер-вечеринке во время эфира (видео 18+)Записи прослушки показали, что все это время пара занималась сексом. Кроме того, стоны Пэтона слышали по рации по время вызова о краже.

Оба офицера состоят в браке с другими людьми, у обоих есть дети. После произошедшего они уволились из полиции.

Ранее сообщалось, как пассажиры крупнейшего лоукостера Европы Ryanair занялись сексом на борту самолета.

До этого в Херсонской области пара занялась сексом на пляже на глазах у детей.

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Автор: Катерина Шварц