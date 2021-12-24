Новый фонтан образовался из-за того, что сорвало гидрант.

Новый фонтан внезапно забил во Львове. Недалеко от центра города вечером сорвало пожарный гидрант.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Струя под сильным давлением достигала почти трехэтажного дома – почти в семь метров. Инцидент произошел во время планового ежегодного обследования городских гидрантов.

Читайте такжеВ Киеве маршрутка весь день возила пассажиров с открытой дверью (видео)Коммунальщики оригинально вышли из сложившейся ситуации, и чтобы не заливало дома и автомобили просто накрыли гидрант крышкой. При этом сверху на крышку встал один из работников, чтобы струя воды ее не снесла.

Стоит отметить, что работник так почти час ждал аварийную службу "Львовводоканала".

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове на Салтовском шоссе произошла авария магистрального водопровода. Образовался многометровый фонтан.

Авария водопровода вызвала транспортный коллапс. В частности, из-за прорыва остановилось движение трамваев. Кроме того, на улице Тракторостроителей возникла пробка. В результате аварии более 400 домов остались без воды.

Гендиректор КП "Харьковводоканал" Владлен Волков сообщил, что трубе более 30 лет. Причиной аварии мог стать перепад температуры или долгий срок эксплуатации

Вас также могут заинтересовать новости: