Гордон Рамзи объяснил, что есть простой способ сделать картофельное пюре еще вкуснее.

Картофельное пюре - блюдо, которое идеально подойдет к обеду, но получить правильную кремовую текстуру и вкус может быть сложно, если у вас нет правильного рецепта. Об этом говорится в материале Express.

Шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи рассказал, как приготовить картофельное пюре с самой вкусной консистенцией, и сказал, что есть три способа легкого приготовления пюре в зависимости от ваших предпочтений.

"Картофельное пюре является отличным гарниром ко многим блюдам, но эти три варианта почти достойны самой высокой оценки. Соедините их со стейком рибай, качественными сосисками или крепким филе белой рыбы, и вы получите простую, быструю еду без лишней суеты", - рекомендует эксперт. Видео дня

По словам Гордона, секрет достижения текстуры картофельного пюре заключается в использовании картофельной кастрюли, которая стоит недешево, но выведет этот гарнир на новый уровень.

"Инвестиция в картофельную машину сделает измельчение картофеля намного проще и быстрее, а результаты - намного более гладкими, чем с помощью обычной толкушки. Попробовав один раз, вы никогда не будете оглядываться назад", - говорит шеф-повар.

Он уточняет, что при желании можно использовать картофелемялку, но для этого рецепта можно обойтись без нее.

Как приготовить картофельное пюре Гордона Рамзи

1 кг картофеля

75 г сливочного масла

100 мл цельного молока

100 мл двойных сливок

Соль и перец

Чтобы приготовить горчичное пюре:

Одна чайная ложка английской горчицы

Две чайные ложки цельнозерновой горчицы

Одна столовая ложка дижонской горчицы

Для приготовления трюфельного пюре

30 г белой и трюфельной пасты

30 мл масла белого трюфеля

Для приготовления кашицы из чеснока и трав

Два зубчика чеснока (очищенные и измельченные)

Две столовые ложки розмарина, тимьяна или шалфея

Две столовые ложки мягкой зелени (например, петрушка, лук или укроп).

Способ приготовления

Для начала очистите и нарежьте картофель кубиками размером один сантиметр. Доведите до кипения кастрюлю с подсоленной водой, добавьте картофель и варите 15 минут под крышкой.

Если вы готовите горчичное пюре: поместите масло, молоко и сливки в небольшую кастрюлю и доведите до кипения, а затем добавьте горчицу к теплой сливочной смеси.

Если вы готовите трюфельное пюре: поместите масло, молоко и сливки в небольшую кастрюлю и доведите до кипения, затем добавьте в сковороду трюфельную пасту и трюфельное масло.

Если вы готовите кашку с чесноком и травами: разогрейте сливочное масло в маленькой кастрюле, затем добавьте чеснок и травы. Варить две-три минуты, затем влейте молоко и доведите до кипения.

Добавьте мягкие травы к сливочно-чесночно-масляной смеси и варите еще две-три минуты.

"Когда картофель полностью сварится, слейте его на дуршлаге, как можно быстрее измельчите в пюре (с помощью варочной машины, если она у вас есть), а затем верните в кастрюлю. Залейте ароматизированным кремом и хорошо перемешайте. Приправьте по вкусу солью и перцем, снова перемешайте и подавайте", - советует эксперт.

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