Бабушка сидела с испуганными глазами и открытым от удивления ртом, когда увидела запакованный подарок.

Девушка сняла на видео реакцию пожилой матери и бабушки на подарок, упакованный в виде секс-игрушки.

Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка так упаковала в подарочную бумагу парфюмированный спрей для дома, что придала ему форму вибратора. После этого блогерша сняла процесс вручения подарка матери, а также показала шокированное лицо бабушки. Она сидела с испуганными глазами и открытым от удивления ртом.

«У меня в шкафу есть батарейки», - произнесла мать и рассмешила подписчиков девушки. «Я думал, уже ничто не сделает это видео лучше, но потом твоя мама сказала эту фразу», «Кажется, у бабушки была веселая молодость», «Это лицо бесценно», «Мама точно знала, что там», «Твоя бабушка знает больше, чем твоя мама» - писали они.

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Автор: УНИАН