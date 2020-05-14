В американском шоу Трампа сравнили с нашкодившей девочкой и сделали смешное видео

Таким образом в шоу хотели напомнить, как Трамп утверждал, что коронавирус не представляет угрозы для американцев.

Телеведущий из США Джимми Киммел сравнил Дональда Трампа с девочкой из популярного видео, которая отрицает свою причастность к очевидному проступку.

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Видео, на котором девочке наложили лицо президента США, выпустили в эфир.

На нем девочка по имени Лили, в разговоре с мамой настойчиво отрицает, что трогала еду собаки, хотя ее буквально поймали за руку.

Таким образом в шоу хотели напомнить, как Трамп утверждал, что коронавирус не представляет угрозы для американцев. Однако, после того, как в США от вируса умерли больше 80 тысяч человек, Трамп заявил, что ничего такого не говорил.

Как сообщал УНИАН, служащий военно-морского флота США, который является членом подразделения камердинеров - помощников президента Дональда Трампа, заразился COVID-19.