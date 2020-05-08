Помощник Трампа заразился коронавирусом, теперь президент будет сдавать тест на COVID-19 ежедневно

Кроме Трампа, тестировать будут также вице-президента Майка Пенса и еще кое-кого из высокопоставленных чиновников Белого дома.

Служащий военно-морского флота США, который является членом подразделения камердинеров - помощников президента Дональда Трампа, заразился COVID-19.

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание The Hill, которое приводит слова пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли. "Недавно нам сообщила медицинская служба Белого дома, что военнослужащий, который работает на территории кампуса Белого дома, получил положительный результат на коронавирус, - сообщил Гидли. - Президент и вице-президент с тех пор получили отрицательный результат, состояние их здоровья удовлетворительное".

Имя больного военного не сообщается. Глава США Дональд Трамп заявил, что не часто контактировал с инфицированным. Также отмечается, что это уже второй случай COVID-19 среди сотрудников Белого дома.

Трамп добавил, что отныне ежедневно будет сдавать тест на наличие новой коронавирусной инфекции. "Итак, мы тестировались раз в неделю, а теперь планируем сдавать тесты раз в день", - сообщил президент США, добавив, что, кроме него, ежедневно проверять будут также американского вице-президента Майка Пенса и еще кое-кого из высокопоставленных чиновников Белого дома.

Как сообщил УНИАН, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 4 млн и уже составляет 3 845 607 человек. Наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрированная в США (1 256 994 человек), Испании (221 447 человек) и Италии (215 858 человек).