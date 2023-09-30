Хуже всего выбирают подарки свекры, друзья и коллеги, а лучше всего - партнеры, дети и мамы.

Покупать подарки людям может быть весело, и нет лучшего ощущения, чем наблюдать, как ваш друг или родной человек открывает подарок, который, вы абсолютно уверены, ему понравится. Но часто при выборе подарка появляются сомнения: а понравится ли человеку ваш выбор?

Как пишет Mirror, опрос, проведенный книжным издателем Wonderbly, позволил составить список самых непопулярных подарков. Так что вы можете проверить, приходили ли вам в голову какие-либо идеи из этого списка.

В частности, в пятерку лучших подарков, которыми люди меньше всего довольны, входят планы диеты, плохие любовные романы, автомобильные инструкции, антиобледенительные средства и чистящие средства.

Видео дня

Также люди совершенно не радуются таким подаркам как галстуки, носовые платки и книги анекдотов.

Что же получатели делают с такими ненужными им подарками?

Исследование показало, что 16% респондентов, получив такой ненужный подарок, передадут его кому-то, 34% отдадут подарок на благотворительность, а 15% спрячут его где-то у себя дома, чтобы никогда его не видеть. Также, как ни странно, только 18% людей, получивших нежелательный подарок, будут притворяться, будто им он нравится, в то время как большая часть опрошенных людей, 41%, сказали, что примут подарок с добротой, даже если они втайне недовольны. В то же время 11% респондентов сказали, что, получив подарок, который им не нравится, они не будут никак реагировать.

Осознание того, что они сделали подарок, который не понравился их любимому человеку, коллеге или другу, вызовет разочарование у 22% респондентов, а у 20% – чувство неловкости и беспокойства. Исследование показало, что свекры, друзья и коллеги были худшими дарителями, а лучше всего выбирали подарок партнеры, дети и, конечно же, мамы.

При этом 58% опрошенных считают, что персонализированные подарки - лучшие, а 85% людей говорят, что самые приятные подарки – это те, когда очевидно, что человек действительно думал, что подарить.

Вот полный список непопулярных подарков:

План диеты Плохие любовные романы Руководство по эксплуатации автомобиля Противогололедные средства Чистящие средства Галстук Новые дворники Мыло Носовые платки Попурри Книги анекдотов Детские игрушки Фильмы, которые вы уже видели Запонки Коврик для мыши Спортивные сувениры Утюг

Ранее УНИАН рассказывал, почему нельзя дарить и принимать в подарок цветы в горшках.

Кроме вполне практических причин - за такими цветами нужен уход, существуют еще и приметы, по которым злой человек может "передать" вам негатив через такой подарок.

Вас также могут заинтересовать новости: