Люди со знаком Зодиака Весы имеют особенные предпочтения, но им всё же можно угодить.

Люди со знаком Зодиака Весы славятся своей харизмой, дружелюбием и большим упрямством. Угодить им с подарком на день рождения непросто, особенно если вы плохо знакомы с человеком. Но если разобраться в короткой характеристике этого знака, то подобрать удачный презент будет проще. Мы расскажем, что подарить Весам, чтобы они точно были довольны.

Напомним, что люди со знаком Зодиака Весы рождаются с 24 сентября по 23 октября.

Что любит Весы?

Знак Зодиака Весы характеризуется радушием и гостеприимством. Эти люди любят принимать у себя гостей и впечатлять их комфортом своего дома. Они ценят подарки для уюта и удобства. Также им нравятся предметы роскоши. Подарок для Весов должен быть стильным и утонченным, завернутым в красивую упаковку.

Видео дня

Представители знака Весы стремятся к постоянному саморазвитию. Они начитанные и эрудированные, творческие и эстеты. Подбирая подарок для Весов, можно опираться на эту черту.

Ещё одна черта Весов - хорошая память на поступки близких. Они на всю жизнь запоминают плохие и добрые дела. Весы будут очень тронуты, если вы подарите им вещь, которая будет напоминать о вас, даже если такой подарок будет непрактичным.

Что подарить Весам женщине на день рождения

Женщины-весы обладают эстетическим вкусом и умеют создавать уютную обстановку в доме. Они любят готовить и радуются роскошным подаркам. Вот что подарить женщине Весам:

Бижутерия . Женщины-Весы - большие поклонницы украшений. Красивое ожерелье или утонченные сережки приведут их в восторг. Изделие должно быть изготовлено из качественного материала. Из драгоценных материалов Весам подходит изумруд, сердолик, цитрин, лимонное золото, янтарь.

. Женщины-Весы - большие поклонницы украшений. Красивое ожерелье или утонченные сережки приведут их в восторг. Изделие должно быть изготовлено из качественного материала. Из драгоценных материалов Весам подходит изумруд, сердолик, цитрин, лимонное золото, янтарь. Посуда . Весы - радушные хозяйки, которые любят накрыть на стол новый фарфор для гостей. Им можно подарить красивые фужеры, бокалы или необычную кружку.

. Весы - радушные хозяйки, которые любят накрыть на стол новый фарфор для гостей. Им можно подарить красивые фужеры, бокалы или необычную кружку. Подарки для комфорта . Имениннице обязательно понравится подарок, который добавит ей уюта в доме. Это может быть пижама, халат, набор для ванны, ароматические свечи, тапочки, сатиновое постельное белье.

. Имениннице обязательно понравится подарок, который добавит ей уюта в доме. Это может быть пижама, халат, набор для ванны, ароматические свечи, тапочки, сатиновое постельное белье. Чай или кофе . Женщины со знаком Зодиака Весы любят расслабиться за чашкой горячего напитка. В зависимости от её предпочтения можно подарить ей упаковку качественного кофе или чая. Хорошим подарком для неё будут кофемашина или френч-пресс. Также Весам можно подарить набор для приготовления чая матча.

. Женщины со знаком Зодиака Весы любят расслабиться за чашкой горячего напитка. В зависимости от её предпочтения можно подарить ей упаковку качественного кофе или чая. Хорошим подарком для неё будут кофемашина или френч-пресс. Также Весам можно подарить набор для приготовления чая матча. Подарок для творчества . Весы обожают изготовлять своими руками изделия, которыми можно украсить дом.

. Весы обожают изготовлять своими руками изделия, которыми можно украсить дом. Парфюмерия . Дарите этот подарок, если близко знакомы с именинницей и знаете её вкусы. Весы обожают хорошо пахнуть.

. Дарите этот подарок, если близко знакомы с именинницей и знаете её вкусы. Весы обожают хорошо пахнуть. Книга . Интересная книга скрасит быт Весов. А чтобы подарок был праздничным, можно выбрать книгу из подарочного издания.

. Интересная книга скрасит быт Весов. А чтобы подарок был праздничным, можно выбрать книгу из подарочного издания. Подарок для кухни . Весы любят готовить, но не любят проводить много времени на кухни. Упростить им готовку помогут такие подарки, как бутербродница, мультиварка, гриль или соковыжималка.

. Весы любят готовить, но не любят проводить много времени на кухни. Упростить им готовку помогут такие подарки, как бутербродница, мультиварка, гриль или соковыжималка. Вкусный подарок . Женщины-Весы - большие гурманки. Подарите им набор экзотических пряностей, заграничных сладостей или тропических фруктов. Они надолго это запомнят.

Если вы плохо знакомы с такой женщиной, то можно купить ей подарочный сертификат в книжный или ювелирный магазин.

Что подарить мужчине Весам на день рождения

Мужчина со знаком Зодиака Весы любит жить в роскоши, при этом зачаровывает людей приятным характером. Ведут здоровый образ жизни и имеют множество хобби. Вот что подарить мужчине Весам:

Талисман . Преподнесите виновнику торжества кулон или подвеску с гравировкой, которую поймет только он. Такой подарок его тронет.

. Преподнесите виновнику торжества кулон или подвеску с гравировкой, которую поймет только он. Такой подарок его тронет. Сертификат на татуировку . Необычный, но удачный подарок для Весов, которым нравятся рисунки на теле.

. Необычный, но удачный подарок для Весов, которым нравятся рисунки на теле. Кофе . Мужчина-Весам по вечерам точно мечтает о чашечке ароматного кофе. Воплотите его мечту, подарив ему кофемашину, турку или упаковку качественного кофе.

. Мужчина-Весам по вечерам точно мечтает о чашечке ароматного кофе. Воплотите его мечту, подарив ему кофемашину, турку или упаковку качественного кофе. Увлажнитель воздуха . Весы относятся к "воздушным" знакам и любят, когда в доме хорошо пахнет.

. Весы относятся к "воздушным" знакам и любят, когда в доме хорошо пахнет. Подарок для бара . Представители этого знака ценят качественный алкоголь. Им можно подарить бутылку любимого напитка, необычный дизайнерский графин или мини-бар в форме глобуса.

. Представители этого знака ценят качественный алкоголь. Им можно подарить бутылку любимого напитка, необычный дизайнерский графин или мини-бар в форме глобуса. Мангал или гриль . Такой подарок удовлетворит сразу две черты Весов - любовь к природе и страсть к кулинарии.

. Такой подарок удовлетворит сразу две черты Весов - любовь к природе и страсть к кулинарии. Настольная или компьютерная игра скрасит свободное время мужчины-Весов. Часто такие мужчины любят различные паззлы и головоломки.

скрасит свободное время мужчины-Весов. Часто такие мужчины любят различные паззлы и головоломки. Цифровая фоторамка . Такой необычный подарок поможет мужчин сделать дома уголок счастливых воспоминаний.

Если вы плохо знакомы с именинником, можно подарить ему подарочный сертификат в гипермаркет или купон на путешествие в турагенство.

Вас также могут заинтересовать новости: