Казалось бы, безобидный подарок, а может не только глупо выглядеть, а еще и привлечь беду.

Комнатные цветы есть практически в каждом доме. И многие думают, что их можно покупать в качестве подарка друзьям, коллегам и близким. Однако существует немало нюансов, и дело не только в приметах.

Рассказываем, можно ли дарить комнатные цветы в горшках, и почему такой презент понравится не каждому. Помимо этого вы узнаете, стоит ли принимать такой "дар" от друзей или малознакомых людей.

Почему нельзя дарить цветы в горшках - логические доводы

Цветы в горшке в подарок женщине считаются оптимальным вариантом. Однако это не так. Вам стоит учитывать несколько факторов:

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цветам нужен уход - поэтому люди, которые не любят заботиться о растениях и точно забудут их полить, пересадить и подкормить, едва ли будут рады такому подарку;

цветы могут завянуть - и это сильно огорчит человека, особенно если подарок станет для него очень символичным;

некоторые цветы вызывают аллергию - и человек может даже не подозревать, какой именно вазон спровоцирует, в лучшем случае, приступ чихания (в худшем все может закончиться больницей и даже смертью);

Почему нельзя дарить цветы в горшках - приметы

Эзотерики считают, что дарить цветы в горшках весьма опасно как для того, кто вручает презент, так и для того, кто его принимает. Принято думать, что комнатные растения якобы могут "напитываться" энергетикой и потом передавать ее людям.

Иными словами, злой человек может "передать" вам негатив через такой "безобидный" подарок. Помимо этого, существует примета о том, что если подаренный цветок в горшке засохнет и погибнет, это призовет в дом беду.

Люди, которые верят в подобные теории, не знают, что делать, если тебе подарили цветы в горшке. Однако ответ прост. Если вы боитесь примет, вежливо откажитесь от подарка.

Кому можно дарить цветы в горшках

Ну а если же вы не верите в приметы и очень хотите купить на подарок именно цветок в горшке, взвесьте все "за" и "против". Такому презенту точно будут рады люди, которые любят цветы и точно знают, как за ними ухаживать.

Помимо этого, вы всегда можете просто спросить у человека, хочет ли он получить цветы в горшке. Сюрприза не будет, однако не будет и неприятного осадка, если вы не угадаете с подарком.

Порой люди сами говорят, что бы они хотели получить в качестве презента. В таком случае ситуация максимально упрощается. Вы можете обсудить тип цветка, узнать конкретные пожелания и полностью удовлетворить желание человека.

Какие комнатные цветы нельзя принимать в подарок и покупать на презент

Также стоит поговорить о том, какие цветы все-таки не стоит покупать. Откажитесь от ядовитых видов растений, таких как молочай, диффенбахия, олеандр - они могут быть опасными и для детей, и для животных.

Помимо этого, не стоит покупать агрессивные виды цветков, которые быстро растут и могут занимать много места. Если человек не увлекается "вазонами", то едва ли ему понравятся аспарагус и фикус. Не стоит выбирать и цветы с сильным запахом, особенно если вы точно не знаете, нет ли у человека аллергии.

Какие цветы в горшках можно дарить

Напоследок рассказываем, какие растения точно станут хорошим подарком. Если мужчина дарит цветы в горшке или же подарок выбирает женщина, которая не разбирается в "вазонах", обратите внимание на такие виды:

суккуленты - алоэ, кактусы или эхеверии отлично подойдут для подарка, ведь они не требуют частого полива и могут выживать в различных условиях;

фиалки - одни из самых популярных комнатных растений, за которыми легко ухаживать;

папоротники - они отлично смотрятся в горшках и добавляют зелени в интерьер, при этом не требуют особенного ухода и могут расти в тени;

орхидеи - эти цветы считаются символом элегантности, они могут долго радовать своими красивыми цветами, но при условии правильного ухода.

К слову, ранее УНИАН рассказывал, можно ли дарить цветы мужчине. Ответ на этот вопрос избавит вас от неловкостей и казусов.

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