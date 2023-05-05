Жителей Одессы растрогала огромная собака, которая ездит в трамвае, словно человек.

В одесском трамвае катается необычный пассажир - огромная собака, которая стала настоящим "героем" фотографий и роликов местных жителей. Ранее украинцев насмешил курьез, когда мужчина едва не выгнал свою возлюбленную из дома из-за кота.

В частности, в социальных сетях тиражируется видео, которое сделали пассажиры трамвая, шедшего маршрутом №11.

В кадре - огромная красивая собака, сидящая на пассажирском сиденье. Людей, которые были в салоне, поразило поведение животного. Говорят, что собака вошла на остановке, прошла по проходу, поднялась на сиденье и смотрела в окно.

Видео дня

Растроганные пассажиры фотографировали животное, которое вело себя очень достойно: не лаяло, не кусалось и не шарахалось от людей. Пассажиры шутят, что единственное нарушение - отсутствие билета.

Однако, возможно, пес просто потерялся и ищет хозяев. Не новость, что собаки отличаются особой связью со "своим" человеком. Пес может ждать хозяев там, где вместе с ними часто бывал.

Украинцев умилило фото маленькой собаки во Львовской области

Напомним, что в начале марта в Украине стала "знаменитостью" маленькая собака. Однако причина ее популярности была трагической.

Речь идет о "хвостатом" во Львовской области, который часами лежал на завалах разрушенного из-за обстрела россиян дома.

Там, среди обломков, погибли пять человек - членов его семьи, которые больше никогда не вернутся за собакой. Трагедия произошла в Золочевском районе.

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