"Динозавр" надел коньки и сделал несколько подъездов на льду во дворе жилого дома.

Неизвестный в костюме динозавра решил превратить критическую ситуацию с гололедом в столице в веселое приключение.

Забавное видео в Facebook разместил киевлянин Олег Решетняк.

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Динозавр надел коньки и сделал несколько подъездов на льду во дворе жилого дома. Под песню Let it snow неизвестный исполнил виртуозные фигуры на замерзшей дорожке.

Тем временем спасатели предупредили о введенном желтый уровне опасности в столице и Украине из-за обледеневших тротуаров и проезжих частей. Граждан призвали следить за автомобильным движением, чтобы избежать очередных аварий.

Ухудшение погодных условий в Украине: что известно

Усложнение погодных условий в Киеве и области началось 10 декабря во второй половине дня, когда начался дождь при минусовой температуре (до 2 градусов мороза). Дождь мгновенно замерзал, образуя ледяную корку. В результате произошло обледенение тротуаров и дорог. Из-за этого в столице произошли многочисленные ДТП. Люди из офисов едва смогли добраться домой.

В Киевской области из-за непогоды ограничивали движение грузовиков и автобусов на время обработки дорог солью.

Также осложнение погодных условий наблюдалось в Ровенской, Тернопольской, Винницкой и Хмельницкой областях.

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Автор: УНИАН