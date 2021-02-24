Диван застрял на дереве / Киев Оперативный Facebook

В Киеве неизвестные решили выбросить диван из окна многоэтажки - он застрял на дереве и представляет опасность для прохожих.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел еще 16 февраля на улице Дегтяревской, 6. 

"В этот же день, 16 февраля, жители обратились в Центральную диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ. Ответ не замедлил: Заявка №14182 - статус выполнен, закрыт. И даже спрашивают на сколько звездочек оценивается выполнение заявки", - говорится в сообщении.

Статус заявки / Киев Оперативный Facebook

По слова автора, по состоянию на сегодня, диван до сих пор находится на дереве на уровне пятого этажа. 

"К тому же ветрами вытрепана трухлая обшивка, доска указанного выше размера, выдвигается с ветки и может упасть на людей. А людей здесь в течение дня - сотни, и рядовые граждане, и родители с детьми и домашними любимцами, которые гуляют именно под этим каштаном", - пишет автор публикации.

Киев Оперативный Facebook

Ранее сообщалось о похожем инциденте: в Киеве семья выбросила из окна новогоднюю елку и поплатилась за свой поступок.

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Автор: УНИАН