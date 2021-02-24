По данным коммунальщиков, проблема якобы решена.

В Киеве неизвестные решили выбросить диван из окна многоэтажки - он застрял на дереве и представляет опасность для прохожих.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел еще 16 февраля на улице Дегтяревской, 6.

"В этот же день, 16 февраля, жители обратились в Центральную диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ. Ответ не замедлил: Заявка №14182 - статус выполнен, закрыт. И даже спрашивают на сколько звездочек оценивается выполнение заявки", - говорится в сообщении.

По слова автора, по состоянию на сегодня, диван до сих пор находится на дереве на уровне пятого этажа.

"К тому же ветрами вытрепана трухлая обшивка, доска указанного выше размера, выдвигается с ветки и может упасть на людей. А людей здесь в течение дня - сотни, и рядовые граждане, и родители с детьми и домашними любимцами, которые гуляют именно под этим каштаном", - пишет автор публикации.

Ранее сообщалось о похожем инциденте: в Киеве семья выбросила из окна новогоднюю елку и поплатилась за свой поступок.

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Автор: УНИАН