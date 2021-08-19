Хозяева животного обещают вознаграждение нашедшему.

В Киеве хозяева ищут сбежавшего двухметрового удава.

Объявление об этом в четверг, 19 августа, разместила пользовательница Facebook под именем Светлана Сухенко в сообществе "Сусіди. Голосіїв".

По ее словам, змея потерялась во время прогулки в зеленой зоне перед Экономическим факультетом КНУ им. Тараса Шевченко.

Женщина утверждает, что змея домашняя и ручная. За возврат удава в целости и сохранности обещает вознаграждение.

"Неядовитая змея, размер около 2 метров. Людей не боится. Вдруг кто встретит, буду благодарна за достоверную информацию о местонахождении. В случае возврата удава в целости и сохранности - денежное вознаграждение", - сообщила Сухенко.

В комментариях неоднозначно отреагировали на такую новость. Одни жалели и хозяйку в связи с потерей, и питомца. Другие журили женщину, высказывая опасения за жизнь мелких домашних животных, на которых змея может напасть, и рассказывая о своем страхе перед этими пресмыкающимися. Также людей интересовал способ поимки такого животного при встрече. А кого-то удивило, как можно было потерять удава, "он же медленный".

Ядовиты ли удавы

Обыкновенный удав действительно неядовитая змея. Принадлежит к подсемейству удавов семейства ложноногих. Питается мелкими млекопитающими, птицами, иногда рептилиями.

В длину может достигать 2-3 м в неволе и до 4-4,5 м в природе. Предпочитает жить в сухих местах, но поблизости от водоемов.

Распространен в Южной и Центральной Америке и на Малых Антильских островах.

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Автор: Катерина Комолова