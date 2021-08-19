В Полтаве женщина в уборной собственной квартиры наткнулась на метрового удава.
Об этом рассказала спикер ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области Светлана Рыбалко, говорится в сюжете телеканала IРТ.
В отделе биологии и методической работы Полтавского областного эколого-натуралистического центра, куда доставили пресмыкающееся, выяснили, что это "аргентинский радужный удав".
"Где-то кто-то его держал у себя. Потому что в дикой природе в нашей местности такие животные не водятся. Их родина – это Центральная Америка, Северная Бразилия, Аргентина. Водятся они в тропических лесах, в кустарниках, вблизи водоемов могут встречаться", – прокомментировала заведующая отделом биологии и методической работы Полтавского областного эколого-натуралистического центра Людмила Брижак.