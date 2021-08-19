Пресмыкающимся оказался "аргентинский радужный удав".

В Полтаве женщина в уборной собственной квартиры наткнулась на метрового удава.

Об этом рассказала спикер ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области Светлана Рыбалко, говорится в сюжете телеканала IРТ.

В отделе биологии и методической работы Полтавского областного эколого-натуралистического центра, куда доставили пресмыкающееся, выяснили, что это "аргентинский радужный удав".

"Где-то кто-то его держал у себя. Потому что в дикой природе в нашей местности такие животные не водятся. Их родина – это Центральная Америка, Северная Бразилия, Аргентина. Водятся они в тропических лесах, в кустарниках, вблизи водоемов могут встречаться", – прокомментировала заведующая отделом биологии и методической работы Полтавского областного эколого-натуралистического центра Людмила Брижак.

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Автор: Денис Прядко