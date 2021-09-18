11 из 16 коров успешно прошли научные исследования.

Немецкие ученые научили коров пользоваться гардеробной. В стране надеются, что такая привычка рогатого скота поможет сократить выбросы парниковых газов.

Об этом сообщает BBC.

Мочу после посещения коров собрали и обработали. Считается, что аммиак из коровьей мочи превращается в парниковый газ, когда смешивается с почвой.

Исследователи пробовали научить ходить в туалет 16 коров на ферме по системе наград и наказания, принадлежащей исследовательскому институту биологии сельскохозяйственных животных.

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Для этого животных помещали в загон и награждали едой за мочеиспускание. Нарушителей поливали водой в течение трех секунд.

В рамках третьего этапа обучения дистанция от туалета была увеличена, а награды и наказания оставались такими же.

В конце 10-й тренировки ученые обнаружили, что 11 животных успешно научились пользоваться гардеробной.

Специалисты считают, что это может сократить выбросы аммиака на 56%. Также они говорят, что снижение мочи улучшит их гигиену и благополучие.

Экологи неоднократно обвиняли крупных аграрных гигантов в загрязнении окружающей среды и призвали их сократить выбросы вредных веществ.

Известно, что сельскохозяйственный сектор производит большое количество парниковых газов, а также использует большие площади земель, которые и вызывают изменение климата.

9% мировых выбросов С02 приходится на животноводство и 30-40% глобальных выбросов метана (из-за навоза и кишечной ферментации). В то же время 64% выбросов касаются закиси азота из-за использования удобрений.

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Автор: Виолетта Орлова