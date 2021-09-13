Инцидент произошел в Англии во время съемок фильма "Миссия невыполнима".

В Англии проходят съемки фильма "Миссия невыполнима 7", главную роль в котором играет 59-летний американский актер Том Круз.

Об этом сообщает The Sun.

Так, в фильме будет момент, когда Том Круз прыгает с парашютом и приземляется на территории национального парка "Озерный край". Во время съемок он осуществил четыре прыжка, из-за которых стадо коров потеряло сознание.

А все потому что команда использовала специальные устройства, выдающие высокочастотный шум, чтобы обезопасить актера от полета дронов в ходе прыжков. Именно из-за этого мощного звука коровам стало не по себе и они потеряли сознание. Также сообщается, что позже бедные животные пришли в себя и с ними все хорошо.

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"Миссия невыполнима 7": что известно

"Миссия невыполнима 7" - это предстоящий американский приключенческий боевик, режиссёром и сценаристом которого выступает Кристофер Маккуорри. Главную роль сыграет Том Круз. Также к актерскому составу присоединились Винг Рэймс, Генри Черни, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Анджела Бассетт и Фредерик Шмидт и другие.

Компания Paramount Pictures выпустит фильм в прокат 30 сентября 2022 года, а через 45 дней - на Paramount+.

Сюжет. Самому опытному и ценному агенту ЦРУ Итану Ханту в этот раз придется столкнуться с непреодолимой угрозой, в лице злодея высочайшего уровня, с которым Итану еще не доводилось встречаться.

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Автор: Диана Могилевич