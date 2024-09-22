Орехи отличается высоким содержанием клетчатки.

Диетологи назвали самые полезные орехи для улучшения уровня сахара в крови, пишет EatingWell.

Отмечается, что контроль уровня сахара в крови полезен для всех, поскольку он помогает поддерживать более стабильный уровень энергии в течение всего дня.

По словам диетолога и магистра наук Аннет Снайдер, один научный обзор показал, что включение орехов в ваш рацион питания может помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

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"Одно конкретное исследование в обзоре включало выводы о более низком уровне сахара в крови натощак у тех, кто потребляет наибольшее количество орехов", - отметила она.

Дополнительные результаты исследования пользы орехов включают более низкие показатели уровня инсулина и резистентности к нему, а также более низкий гемоглобин A1C (средний уровень сахара в крови за 3 месяца), пишет издание.

Орех №1 для уровня сахара в крови

Диетолог из Канады Ленора Ватаманюк выделила пекан, как самый полезный орех для снижения уровня сахара в крови.

"В пекане, как я бы сказала, меньшее содержание белка и углеводов и большее содержание жира, чем в нескольких других распространенных орехах", - объяснила она.

Указывается, что пекан - отличный источник полезных жиров, и это хорошо.

"Жир - это важное питательное вещество, которое ваш организм использует для выработки гормонов, усвоения определенных витаминов и поддержания стабильного уровня сахара в крови, среди прочих функций", - говорится в публикации.

Кроме того, пекан отличается высоким содержанием клетчатки, которая оказывает благотворное влияние на уровень сахара в крови.

"Клетчатка помогает замедлить расщепление и выброс углеводов в кровь, что полезно для предотвращения резких скачков сахара в крови", - отметила Снайдер

Другие орехи для снижения уровня сахара в крови

Помимо пекана, диетологи рекомендовали такие орехи: макадамия (содержит много жира и мало углеводов), миндаль (исследования показали связь с более здоровым уровнем сахара в крови), бразильские орехи (один из самых богатых селеном продуктов, минералом, важным для здоровья щитовидной железы).

Напомним, ранее УНИАН писал, что можно есть при гипертонии.

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