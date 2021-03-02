Снять фото на память успел фотограф, который как раз путешествовал с парой.

В Германии невеста не побоялась испортить праздничный наряд и бросилась на помощь овце.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ сети "оживили" известные мемы и Ленина со Сталиным (видео)

Снять фото на память успел фотограф, который как раз путешествовал с парой. Овца, которую увидели в поле молодожены, лежала на спине, и ей, очевидно, было плохо.

Такое случается, когда эти животные беременны - если овца опрокидывается на спину, то не может встать, а ягненок давит ей на внутренние органы, и она задыхается. Невеста помогла животному вовремя. Та вскочила на ноги, и ей стало лучше.

Другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН