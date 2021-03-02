В Германии невеста не побоялась испортить праздничный наряд и бросилась на помощь овце.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Снять фото на память успел фотограф, который как раз путешествовал с парой. Овца, которую увидели в поле молодожены, лежала на спине, и ей, очевидно, было плохо.
Такое случается, когда эти животные беременны - если овца опрокидывается на спину, то не может встать, а ягненок давит ей на внутренние органы, и она задыхается. Невеста помогла животному вовремя. Та вскочила на ноги, и ей стало лучше.
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