В ГПСУ в ответ напомнили, что белорусский борщ все больше похож на российские щи.

На границе с Украиной беларусы запустили "бульбоИПСО", рассчитанное на наших пограничников. Главным лейтмотивом стали похожие кулинарные традиции, в частности речь идет о борще.

Так, в Сети обнародовали видео, на котором ласковый женский голос под музыку цимбал рассказывает, что украинский и беларуский борщи почти идентичные блюда, которые отличаются только отдельными ингредиентами.

"Беларуский и украинский борщ очень похожи между собой. Безусловно, есть незначительные отличия. К украинскому борщу, как правило, добавляют фасоль. А в беларуском борще больше картошки. Но, тем не менее, и то, и другое – это практически один и тот же борщ", - говорится в сообщении.

Кроме того, женский голос говорит, что украинский и беларуский борщ – "борщи-соседи и борщи-родственники", а в Европе нет ничего похожего.

"Вот почему борщ - это не только вкусно и питательно, это еще и одна из основ нашей общей восточнославянской идентичности. Борщ - это то, что нас объединяет. Помните об этом, товарищи! И когда вам больше не будет из чего готовить ваш борщ, переходите на нашу сторону, попробуйте наш, беларуский борщ. Не пожалеете!" - отмечается в сообщении.

На этот гастрономический выпад беларусов отреагировали в Государственной пограничной службе Украины. Там отметили, что беларуский борщ все больше похож на российские щи.

"Новый глава беларуских пограничников решил, что накормленные подчиненные - лучше вооруженных! Поэтому пока техника в боксах, бульбоИПСО всем составом рванула переписывать рецепт украинского борща на беларуский мотив! Однако, сколько клубней в "щи" не добавь, получается "союзная похлебка"... Одним словом, хорошая попытка, но нет!" - говорится в сообщении ГПСУ.

При этом украинские пограничники указали, что "сейчас беларуский борщ скорее похож на российские щи, даже если вы добавляете туда больше картофеля".

"Он совсем не тот, как это было до момента, когда для его приготовления вы использовали нож, который воткнули в спину украинцев. Обидно иметь соседей, которые, говоря о какой-то идентичности и родстве, тяготеют к тому, чтобы быть рабами и не имеют с нами ничего общего. Навсегда запомните и отметьте в вашей кулинарной книге, что украинцы - свободолюбивая нация. За свою независимость мы всегда боремся. Вы на это не способны и уже много лет находитесь в плену одного тирана и одного бункерного деда. Так что ваше нынешнее картофельное варево, по консистенции похожее на тюремную баланду, отнюдь не похоже на наш украинский борщ. Мы не рабы, чтобы пробовать ваш беларуский борщ. Советуем Вам изменить "ингредиенты" и стать свободным народом, а не насильственно заключенными. А к тому - ешьте сами, не подавитесь. К себе вас не зовем и рекомендуем оставаться на своей территории. Потому что пожалеете!" - подытожили стражи украинской границы.

Психологическая война белорусских и украинских пограничников - что известно

Пограничники Беларуси неоднократно жаловались на психологическое давление с украинской стороны. Так, стражи границы Украины вывешивали беларуский бело-красно-белый флаг и "мучили" беларусов госгимном, а также показывали угрожающие и непристойные жесты и якобы украли один из знаков, который был установлен на общей границе.

Гостелеканал Беларуси даже снял сюжет о таких уязвимых и чувствительных пограничниках, которые жаловались на то, что украинские коллеги повесили в лесу манекен в российской военной форме и назвали его Валера.

25 апреля белорусы снова подверглись "психологической атаке", потому что на границе звучал сигнал воздушной тревоги.

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