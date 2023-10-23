Женщина хотела, чтобы ее сестра назвала своего ребенка ее любимым именем.

Имя для ребенка - это одно из самых трудных решений, которые женщина принимает во время беременности. Многие люди готовы вмешаться в этот процесс и имеют собственное мнение о чужой жизни.

Одна женщина, которая беременна первым ребенком, рассказала на Reddit, что поссорилась со своей сестрой, потому что не захотела называть свою дочь, как та просила.

По словам автора, ее сестра всегда обижалась на родителей за собственное имя, которое ненавидела и изменила, как только смогла.

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"Моя старшая сестра и я никогда не соглашались с именами при рождении. Нас звали Скайла и Эхо, и моя сестра всегда ненавидела свое имя, а я любила свое. Она сменила имя, когда ей было 19 лет, на Эмили. На весь ее вкус к именам повлияли имена, которые нам дали родители. Она считает, что они были эгоистичны и жестоки по отношению к нам, давая нам странные имена", - пишет женщина.

Ее сестра выбирала более традиционные имена для собственных детей и приберегла любимое напоследок. Однако ее муж решил, что больше не хочет детей, и имя Элизабет осталось неиспользованным.

"У моей сестры двое мальчиков. Ее муж не хочет больше детей, поэтому у нее никогда не будет возможности использовать свое любимое имя Элизабет. Это имя она оставила после того, как отказалась от него. Она также любит "Эмили", но во время смены имени решила, что Элизабет может быть ее дочерью, и она даже сказала мне, что Элизабет может быть немного менее распространенной к тому времени, когда у нее будут дети", - вспоминает автор.

Скайла беременна девочкой, которую уже решила назвать Рен, но Эмили начала "навязывать" ей другое имя.

"Я все еще не проявляла интереса, и она сказала мне, что я не могу делать со своей дочерью то, что сделали со мной наши родители. Она сказала, что я не могу назвать своего ребенка в честь птицы. Затем она сказала мне, что имя Рен все еще такое уродливое и унисекс, что в ее глазах стало еще хуже. Я сказала своей сестре, что это решение не ее", - возмутилась женщина.

Однако сестру это не остановило и она каждый день писала, чтобы навязать это имя. она также сказала, что Скайла должна "иметь лучший вкус" и "должна научиться не быть эгоистичной", как их родители.

"Затем она предложила нам сесть, и она поможет мне выбрать лучшее имя. я сказал ей, что никогда не захочу, чтобы она помогла мне назвать моего ребенка своим скучным выбором имен. Я сказал ей, что никогда не было ни одного имени, которое она бы предложила мне и мне понравилось. Моя сестра набросилась на меня за то, что я оскорбил ее вкус в именах", - рассказывает автор.

В соцсети женщину поддержали. Некоторые отметили, что Рен - хорошее имя. Другие же агрессивно отстаивали право Скайлы самой выбирать имя для собственного ребенка.

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