Блогерша решила назвать девочку Ориавелла.

Новоиспеченная мама сама придумала необычное имя для своей маленькой девочки, но окружающие решили, что ребенка назвали в честь печенья.

Звезда YouTube Имоджен Хортон рассказала в соцсетях, что ее ребенка зовут Ориавелла Лайлак Хартон. Как пишет Mirror, она объяснила значение каждого слога.

"Ори означает "мой свет". Через пять дней после потери моего дяди Рэя я узнала, что беременна, наша девочка была светом в темное время... Ория - это значит золотая. Поэтому она и ее сестра связаны на всю жизнь и всегда будут делиться частью своих имен, наших золотых девушек", - отметила Имоджен.

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Она добавила, что "Велла" означает "красавица" в знак "красивого" свидания на берегу моря, когда она и ее партнер Спенсер сообщили о ее беременности.

Многих подписчиков имя смутили - согласно субтитрам к видео Имоджен, девочку зовут "Орео Белла".

"Я думал, ты назвал свою дочь в честь печенья!", - написал один из подписчиков.

Другие новости об именах

Как сообщал УНИАН, семья женщины распалась после того, как она решила назвать сына именем, которое было в ее семье с 1800-х годов, - Гейлорд.

Беременная женщина выбрала имя для своего ребенка, но это вызвало спор с ее сестрой, которая крайне недовольна выбором будущей мамы и заставляет ее изменить свой выбор.

В то же время мужчина выбрал для ребенка имя, которое является очень распространенным среди собак, поскольку его легко произносить.

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