Эксперт отметил, что в частности постоянная езда на велосипеде снижает общий вес.

Высокоинтенсивные и низкоинтенсивные упражнения не вызывают сомнений, однако выбор лучшего вида упражнений для вашего организма имеет важное значение, когда вы хотите похудеть. Низкоинтенсивные упражнения могут стать хорошим выбором для потери жира на животе, ведь они способствуют улучшению состава тела. Специалист по бодибилдингу и консультант Bodybuilding Reviews Надер Кудимат рассказал для GB News, почему ходьба, езда на велосипеде и йога особенно полезны для тренировки области живота.

"Ходьба в быстром темпе, по моему мнению, является доступным и эффективным видом малоинтенсивных упражнений, которые могут помочь в сжигании калорий и способствовать потере жира со всех участков тела, включая область живота", - отметил эксперт.

По его словам, чтобы это было полезно, нужно ходить в быстром темпе не менее 30 минут в большинство дней недели. Также есть много доказательств того, что постоянная езда на велосипеде снижает общий вес и способствует формированию стройной талии.

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"Езда на велосипеде, особенно в умеренном темпе, может быть отличным способом сжигания калорий и поддержания тонуса нижней части тела, включая мышцы живота. Регулярная езда на велосипеде может помочь уменьшить избыток жира на животе, независимо от того, любите ли вы ездить на улице или пользуетесь стационарным велосипедом", - отметил Надер.

Эксперт добавил, если привлекать мышцы, то такие упражнения, как йога, могут помочь уменьшить жировые отложения на животе.

"Если вы хотите улучшить состав своего тела, в том числе уменьшить жировые отложения на животе, йога может быть полезным занятием. Хотя йога, как правило, не связана с дальним сжиганием жира, она может быть эффективной. Силовые тренировки, тренировки на гибкость и тренировки на внимательность - все это компоненты йоги, которые могут помочь в достижении целей потери жира и способствовать здоровому образу жизни. Когда дело доходит до тонизирования мышц живота, очень полезными могут быть позы, которые прорабатывают пресс, такие как поза доски и поза лодочки", - подчеркнул эксперт.

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Также сообщалось, что из-за ошибки гинеколога женщина располнела до 140 кг, она запивала пережитый стресс вином и заедала сыром в течение двух лет после такого случая.

"Я выпивала бутылку вина и съедала две пачки чипсов за ночь", - рассказала Джо Хейли.

Однако чтобы достичь результата, Херли начала употреблять более легкие по калорийности блюда и заниматься спортом.

"Раньше я заканчивала вечер бокалом вина, а теперь просто выпиваю чашку чая без кофеина", - отметила она.

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