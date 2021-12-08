Официальный аккаунт Украины опубликовал мем про соседство с РФ.

На фоне информации о возможной угрозе военного вторжения РФ в Украину официальный аккаунт Украины в Twitter потроллил Россию вариацией мема о типах головной боли.

Такие мемы состоят из четырех рисунков человеческой головы, на каждом из которых красным цветом выделяются области, где возникает боль при том или ином заболевании.

Первые три картинки обычно стандартные - изображают мигрень, гипертензию и стресс. А на последней красная зона покрывает всю голову, то есть олицетворяет самую сильную головную боль, при этом подпись указывает на какое-то явление, наиболее досаждающее автору мема, и создает комический эффект.

На странице Украины в Twitter мем показывает, что жизнь рядом с Россией - это самая сильная головная боль.

К обеду среды, 8 декабря, твит собрал уже более 172 тысяч лайков и 48 тысяч ретвитов.

Сами пользователи тоже не остались в стороне и в реплаях стали придумывать собственные мемы.

Читайте такжеБайден и Путин обсудили скопление российских войск у границ Украины - Белый домПри этом нашлись и те пользователи, кто не одобрил появление таких твитов в официальном аккаунте страны. "Мемы используются для международной дипломатии. Что за черт?", - написал один из них. "Середина 90-х: мемы влияют на культуру. 2020: мемы влияют на экономику. 2021: мемы влияют на международную дипломатию", - едко пошутил другой.

Как сообщал УНИАН, ранее на официальной странице Украины в Twitter появилось троллинговое сообщение для четвертого президента Виктора Януковича, приговоренного на родине к 13 годам тюрьмы.

Кроме того, Украина потроллила Россию в Twitter с помощью одного из испытаний на выживание из нашумевшего сериала "Игра в кальмара".

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Автор: Катерина Комолова